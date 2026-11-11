El subte porteño se suma a la Noche de los Museos, con viajes gratis y extensión horaria

En el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos, este sábado Subterráneos de Buenos Aires participará de la jornada con distintas propuestas para acercar a los vecinos la historia y el patrimonio de la red de transporte subterráneo.

La Noche de los Museos: seis espacios curiosos para descubrir en Buenos Aires

Una de las principales actividades será un nuevo Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise, que circularon durante casi 100 años por la Línea A. En este caso particular, se trata de una oportunidad para poder conocer de cerca estos históricos vagones, popularmente conocidos como Las Brujas, y descubrir –y redescubrir– parte de la historia de los comienzos del servicio de subtes porteños.

Para ello, quienes quieran participar podrán inscribirse a través del formulario disponible aquí y en el perfil de Instagram de @BAsubte. La inscripción estará habilitada hasta mañana a las 13. La capacidad es limitada y las personas seleccionadas recibirán la confirmación por correo electrónico.

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Por otra parte, y a partir de las 18 y hasta las 00 h, abrirá sus puertas el Laboratorio Patrimonial Centenera, ubicado en Del Barco Centenera 777, en el barrio de Caballito. En este caso, los visitantes podrán recorrer el Museo del Subte y conocer parte del patrimonio histórico y cultural de la red. El espacio, según explicaron las autoridades porteñas, fue “construido en gran medida con materiales recuperados de la propia infraestructura”.

Noche de los Museos en el Subte | Crédito: SBASE

También, se podrá recorrer la exposición de maquetas ferroviarias (C.F.O.) y disfrutar de las distintas propuestas culturales. Asimismo, y tal como es la costumbre, desde las 19 y hasta las 23, se realizarán paseos nocturnos gratuitos en los tranvías de la Flota Colección de la Asociación Amigos del Tranvía.

Subte gratis y extensión horaria

Como todos los años, para facilitar el traslado a los distintos espacios, el Subte y el Premetro serán gratuitos desde las 19. Además, se implementará un servicio especial nocturno con extensión horaria en las líneas B y D.

En la Línea B, las estaciones habilitadas serán: J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación partirá desde Leandro N. Alem a las 2 del domingo, y desde J. M. de Rosas la última formación lo hará a partir de la 1.30.

En la Línea D, estarán habilitadas las estaciones Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá desde Catedral a las 2, mientras que desde Congreso de Tucumán, a la 1.30.