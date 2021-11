Alain Delon, la contracara masculina de Brigitte Bardot, cumple 86 años

Alain Delon cumple 86 años. Nació el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, Hauts De-Seine, Francia. Fue un sex symbol del cine francés de los años 60 y 70. Con una niñez, traumática por su familia disfuncional, fue expulsado de varios colegios. Sus primeros trabajos fueron como camarero, repartidor de carne, paracaidista de la marina. En 1957 concurrió al Festival de Cannes con su amigo Jean- Claude Brially, donde su belleza no pasó desapercibida y recibió un sin número de ofertas laborales cinematográficas.

Alain Delon debutó en la pantalla en 1957, con la película Quand la femme s’en mêle. Le siguieron películas como Amoríos, A pleno sol, Rocco y sus hermanos, El Tulipan negro, Adios amigo, El clan de los sicilianos.

Luego de una sonada relación sentimental con Romy Schneider, se casó en 1964 con Nathalie Delon (nombre real Francine Canovas), con quien tuvo un hijo, Anthony, muy parecido al padre, y también actor.

Alain Delon, siempre entre las mujeres.

Su éxito entre el público femenino no le permitió eludir en la pantalla los roles de galán, pese a las ofertas de directores de la talla de Luchino Visconti, René Clément y Michelangelo Antonioni.

Alain Delon, el crimen y el cine policial

En 1964 se divorció de Nathalie Delon tras el crimen turbio de su guardaespaldas, un caso de abuso de drogas e incluso golpes. La justicia francesa no lo encontró culpable a pesar de que el mismo acusado confesó sus vínculos con personalidades oscuras del hampa.

Lejos de la condena social, para el público francés, Alain Delon pasó a ser el actor ideal para interpretar hombres recios y duros y tener incluso mejores ganancias convirtiéndose en productor de sus propias películas, con la empresa Delbeau Productions.

Alain Delon y Jean Paul Belmondo, su pareja cinematográfica más exitosa.

Se inició entonces su ciclo de policiales, Círculo rojo, La vida Courderc, Crónica negra, El zurdo y con estas obras se instaló una nueva pareja artística en las preferencias del público: Alain Delon - Jean Paul Belmondo, el lindo y el feo, pero ambos pícaros, mujeriegos y un poco malos. Su más resonado trabajo fue Borsalino, en 1970. Probó incluso suerte en Hollywood, pero quedó claro que Delon era un producto del mercado europeo. Con El otro señor Klein (1976), de Joseph Losey, recibió una tibia nominación al Cesar como Mejor Actor (1997)

Inició luego una larga relación con la intérprete Mireille Darc, con quien trabajaron juntos en varias películas: Jeff, Madly, Borsalino, Jacques Deray, Los senos del hielo y Muerte de un corrupto.

Borsalino (Jack Deray) reunió a Delon con Jean Paul Belmondo; transcurre en Marsella durante los años 30.

En los años 80 protagonizó películas exitosas como Aeropuerto 79, El amor de Swan y Notre Historie. Debutó sin mayor trascendencia como director en el film Por la piel de un policía e incluso se animó a cantar.

En 1987 tras terminar su relación con Mireille Darc, se casó con la modelo neerlandesa Rosalie Van Bremen y se fueron a vivir a Suiza. Se habían conocido durante el rodaje de un video clip: “Comme au cinema”. Sin embargo, la pareja se separó en 2002 y, como en todos los casos anteriores, la prensa comentó sus infidelidades y su inestabilidad emocional.

Aún así, durante ese matrimonio nacieron sus dos hijos: Anouchka y Alain-Fabien. Un cuarto presunto hijo, el fotógrafo Aaron Boulogne, sigue sin éxito intentando ser reconocido judicialmente como hijo de Alain Delon.

Fue uno de los actores más taquilleros del cine francés y pasó por innumerables alfombras rojas.

La relación con sus hijos fue conflictiva. Su hijo Alain Fabien habría declarado una vez: “ No me enseñó a amar, de hecho no creo que sea capaz de amar. Quizás ha aprendido a querer al saber lo que es no ser querido. Mi padre estaba seguro de que iba a ser un criminal el resto de mi vida e iba a acabar en la cárcel como mi hermano, Antonhy…”

Alain Delon y su hijo mayor, Anthony, el único que le salió actor.

El 21 de enero de 2021 en París falleció la actriz Nathalie, quien había sido su esposa entre 1964 y 1969. En ese momento Delon comentó: “Estuvimos en contacto, nos veíamos a menudo. Yo era parte de su vida, ella era parte de la mía”.

En el año 2018, el equivalente masculino de la belleza francesa de Brigitte Bardot, el actor taquillero que sumó más de 130 millones de espectadores mundiales con algunos de sus éxitos, el eterno sex symbol, el indomable, recibió una Palma de Oro honoraria, a los 83 años, durante la 72 edición del Festival de Cine de Cannes. Trabajó en más de 80 películas, fue coleccionista de arte, amante de los caballos de carreras, promotor de boxeo (él mismo promocionó en Francia a Carlos Monzón), empresario de perfumes, anteojos y ropa que llevan su nombre y Caballero de la Legión de Honor, a pesar de varias denuncias por su presunta misoginia. Acaba de cumplir 86.