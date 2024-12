La detención de Agustín Nahuel Gallo, un suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, se convirtió en las últimas horas en otro grave conflicto en la ya crítica relación diplomática entre Argentina y Venezuela. El militar, oriundo de Catamarca, fue arrestado en un paso fronterizo entre Cúcuta, Colombia, y Táchira, Venezuela, por agentes de Contrainteligencia venezolanos, quienes lo acusan de ser un espía del gobierno argentino, con la extrema gravedad que eso implica en manos de una dictadura como la chavista, que ignora de manera sistemática los derechos humanos.

Según los familiares de Gallo, el arresto ocurrió el lunes pasado, pero no trascendió públicamente hasta este viernes por la tarde. El gendarme había partido desde Mendoza con la intención de pasar las fiestas junto a su esposa, María Gómez, y su hijo de dos años, quienes residen en Venezuela desde hace nueve meses. Después, pensaba regresar al país para retomar su servicio.

“Lo último que supe de Nahuel fue el domingo por la mañana a las 10.57 de la mañana, cuando me dijo que se lo llevarían para realizarle una segunda entrevista”, expresó su esposa, desolada por la situación.

La mujer agregó que Gallo fue retenido en el área de Migraciones de Venezuela y que las autoridades revisaron su celular. "Lo retienen, le quitan el teléfono celular, lo revisan arbitrariamente... Y yo tengo que decirlo: soy venezolana y estoy sufriendo esta pesadilla que vivimos. Yo llegué hace siete meses a Venezuela, por temas personales, para ayudar a mi mamá", continuó Gómez.

Al parecer, le habrían encontrado mensajes que cuestionan el gobierno venezolano, según su análisis de los militares venezolanos, eso habría motivado la detención. "Yo le escribí a Nahuel para decirle, en los tiempos de las últimas elecciones: 'Este país se está yendo a la mierda', y que tenemos un gobierno horrible, una dictadura. Esos fueron los mensajes que le encontraron en su teléfono, lo que lo perjudicó", señaló.

"Vivimos en Mendoza hace un año y medio, porque él trabaja en el paso entre Chile y Argentina", precisó. “Lo sacaron de San Antonio del Táchira y lo llevaron a Caracas sin darle siquiera derecho a una llamada”, denunció Gómez, tras explicar que había ingresado por la frontera colombiana porque era la manera más barata, ya que no se encontraban en una buena situación económica.

"Nos ganó el sentimiento de reencontrarnos. Teníamos la ilusión de encontrarnos el domingo, el tenia que tomar vuelo a Caracas: nunca imaginamos qué esto iba a pasar, pensamos que haciendo las cosas legales y él pasando por frontera estaría bien, porque si vienes como espía no vas a pasar por la frontera...", añadió Gómez sobre su marido.

El caso causó indignación entre los allegados de Gallo, quienes aseguran que el suboficial estaba de vacaciones y no tiene ninguna vinculación con actividades de espionaje. Su hermana, Daiana Gallo, subrayó que el viaje fue planificado con antelación y que todo se realizó de manera legal.

Por otra parte, cerca de las 20 del viernes, el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que encabeza Gerardo Werthein hizo un fuerte descargo y expresó su "enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada" de Gallo. Cancillería subrayó que se trató de una detención "sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de los derechos fundamentales" del gendarme.

"Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido", concluyó el comunicado publicado en redes.

La situación ha reavivado las tensiones bilaterales, que ya venían marcadas por el retiro de las embajadas y el enfriamiento de las relaciones diplomáticas.

La vida de Agustín Gallo

Agustín Nahuel Gallo se describía a sí mismo como amante de los viajes, una pasión que combinaba con otra de sus grandes aficiones: el running. A través de sus redes sociales, solía compartir imágenes en distintos puntos turísticos del país, en muchas ocasiones, capturadas mientras participaba en carreras. Su interés por la fotografía lo llevó a realizar un curso profesional, lo que le permitió plasmar sus aventuras en redes.

Entre sus posteos más recientes se destacaba uno en el que celebraba haber escalado un cerro: “Un cerro más conquistado”, escribió, al detallar los desafíos físicos que había enfrentado para cumplir con su objetivo. Además, en una publicación tras completar una media maratón, reflexionó: “Para muchos es poco, para otros es mucho. Lo importante es lograr los objetivos de cada uno y, si se puede inspirar, bienvenido sea”.

Esa misma filosofía la trasladaba a su trabajo en la Gendarmería Nacional, donde dejó una reflexión significativa: “En el trabajo no todos somos siempre los mejores en todo lo que hacemos, la diferencia entre los que destacan y no, está muchas veces en que unos saben aprovechar bien las oportunidades que se les presentan, sin que les importe si tienen la capacidad para lograrlo, ya que ellos saben que, la irán desarrollando con el tiempo. El riesgo más grande es no tomar ninguno”.

En cuanto al paradero actual del gendarme, su hermana manifestó que la familia no sabe "adónde lo llevaron ni qué organización lo tiene”. En diálogo con Radio Valle Viejo señaló que ya está en contacto con la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), pero que no pudieron acceder a nuevas noticias sobre el paradero del gendarme. Y dijo: “Estamos desesperados”, al señalar que su cuñada ya había realizado la denuncia en Venezuela, mientras que ella también declaró ante el Poder Judicial de Valle Viejo, Catamarca, con el objetivo de que el gobierno de Nicolás Maduro brinde detalles sobre la situación en la que se encuentra el argentino.

