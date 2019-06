Anmat prohibió toallitas para bebés y productos médicos de una marca en Tucumán

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes 4 de junio por decreto la comercialización y el uso de unas toallitas húmedas para bebés, orden que corrió también para una marca de productos médicos que se vendían en Tucumán.

En la disposición 4603/2019, el organismo de control explicó que recibió un reclamo "realizado por un particular asociado a alteraciones organolépticas de un producto adquirido en un Supermercado de la Localidad de Monte Grande". Se trata de las toallitas húmedas marca "Clin Off" Babies Aloe Vera sin alcohol x 120 unidades que no contaban con datos de inscripción sanitaria ni datos del responsable de la comercialización.

"Se tomaron muestras de los productos disponibles para la venta en los cuales se detectó que el rotulado carecía de datos de inscripción sanitaria", detallaron y agregaron: "A fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados toda vez que se desconoce su origen y por lo tanto no puede garantizarse la calidad y seguridad de uso en el público infantil al cual están dirigidos, la DVS sugiere la prohibición preventiva de comercialización y uso de todos los lotes de los productos" mencionados.

Lo mismo sucedió con los productos médicos de titularidad de la firma Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd. “Personal de esa Dirección se constituyó en el domicilio de la calle San Juan N° 1035 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, sede de funcionamiento de la firma Productos para la Salud SRL”, explicaron desde Anmat.

En tanto, en la disposición 4604/2019 se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los productos médicos de titularidad de la firma “hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración".

La administración dispuso la medida luego de que los productos correspondientes a "tornillos autoperforantes para huesos utilizados en cirugía maxilo-facial en humanos" y placas para hueso utilizadas en cirugía maxilofacial en humanos" no contaran con los datos del importador responsable en la Argentina. Los mismos se retiraron del establecimiento "Productos para la Salud SRL", ubicado en San Miguel De Tucumán.

DR/FeL