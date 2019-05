La Anmat prohibió la comercialización de una leche en polvo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) prohibió este miércoles 22 de mayo, a través de una resolución, la venta de una marca de leche en polvo entera. Según detalla la disposición 4111/2019 publicada esta mañana en el Boletín Oficial, el hecho surge por una denuncia recibida ante el Departamento Vigilancia Alimentaria del Instituto Nacional de Alimentos en relación a "la promoción en la plataforma MercadoLibre" del producto "Milk" (cream, soluble, fortificada con vitaminas A y D), que "no cumpliría la normativa alimentaria vigente" al no presentar el símbolo oficial de "alimento libre de gluten".

De acuerdo al texto, el denunciante afirmó ser el titular del número inscrito en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) consignado en el rótulo del producto, pero que "no está involucrado en su elaboración y distribución". Según el documento, el número del Registro Nacional de Productos Alimenticios de la leche en polvo es "inexistente" y que "por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República".

ANMAT prohibió conos de maíz, productos de jabonería y un insumo médico para bebés

La Anmat dispuso días atrás también la prohibición de un conocido hummus vegano. Se trata del que lleva la marca Tsuki Macro Vegan, un alimento que el ente oficial encargado de revisar los procesos de producción vinculó con casos de botulismo, disponiendo en consecuencia el cese de su elaboración y comercialización. Las afectadas por botulismo son dos hermanas, internadas en grave estado en un sanatorio del barrio de Almagro.

La aparición de estos dos casos hizo también que la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y Desarrollo Social diera participación a la Anmat en una investigación, y como resultado de la encuesta epidemiológica se concluyó que los intoxicaciones estaban presuntamente asociadas al producto "Hummus, garbanzo orgánico, marca Tsuki Macro Vegan".

El organismo estatal prohibió también hace poco la venta de una marca de confites de chocolate y un orégano deshidratado. Sobre las razones, se detalla que el producto se vendía como “alimento libre de gluten” y consignaba la leyenda, pero no estaba autorizado ni inscripto como tal, “por lo que resultaría ilegal”, detalló.

La resolución de Anmat en el boletín oficial:

AB/FF