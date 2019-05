Dos casos de botulismo reabren debate sobre el control de alimentos orgánicos

por Florencia Ballarino

La confirmación de dos casos de botulismo luego de consumir un hummus envasado de una firma que comercializaba –sin ningún tipo de autorización– productos veganos en su local del barrio porteño de Palermo reabrió el debate sobre el control que deben tener los alimentos “naturales”.

Las dos pacientes de sexo femenino, de 25 y 32 años, residentes de Villa Urquiza presentaron el jueves 16 de mayo síntomas compatibles con botulismo: visión borrosa, dificultad para la deglución, debilidad muscular, fatiga muscular, entre otros. Ambas se encuentran internadas en el sector de terapia intensiva del Sanatorio Güemes. A pesar de los requerimientos de PERFIL, sus familiares no quiseron dar detalles sobre su estado de salud.

Tras la internación, el Ministerio de Salud porteño comenzó una investigación epidemiológica y se implementaron medidas de prevención y control. Como resultado se determinó que los casos de intoxicación estarían asociados al producto: “Hummus, garbanzo orgánico, marca Tsuki Macro Vegan”.

La Anmat emitió el viernes 17 de mayo un alerta donde recomienda a la población que se abstenga de consumirlos, que mantengan los envases cerrados y que se comuniquen con la autoridad bromatológica local para coordinar su entrega.

En tanto, la Dirección General de Seguridad e Higiene Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró la planta elaboradora ubicada en el barrio porteño de Palermo (Ravignani 1434) por no poseer habilitación para la elaboración de alimentos y por la tenencia de mercadería para su distribución y venta sin la rotulación reglamentaria (RNE: Registro Nacional de Establecimientos / RNPA: Registro Nacional de Productos Alimenticios).

“El establecimiento era una casa particular utilizada como planta elaboradora”, aclararon desde la AGC. Se tomaron muestras por triplicado de todos los productos que se enviaron a analizar al Instituto Malbrán y se decomisó el total de la mercadería encontrada en el lugar (118 kg) entre los que se encontraban Hummus, Dip de Zanahoria y Chucrut.

Asimismo, la Dirección General de Seguridad e Higiene Alimentaria recorrió otros posibles establecimientos donde expenden estos productos para sacarlos de la venta.

Gravedad: ¿Qué es el Botulismo?

“El botulismo es una toxi-infección. Es una bacteria que produce una toxina. Esa toxina provoca una parálisis flácida y puede provocar un paro. Hay varias formas: el botulismo del lactante, el botulismo de las heridas y el botulismo alimentario. En este último caso, es cuando se ingiere un alimento contaminado con las bacterias o las esporas, o con el contenido de las toxinas que en el intestino se aborbe y genera un cuadro clínico de gravedad”, le explicó a PERFIL Verónica Torres Cerino, jefa del Servicio de Toxicología del Hospital Universitario Austral.

Se los relaciona con productos de elaboración casera que se ven contaminados accidentalmente con este microorganismo que vive en la naturaleza. Los alimentos artesanales que pueden estar contaminados son los que requieren un período de reposo y son envasados, como conservas de pescado o vegetales y escabeches.

Los síntomas comienzan a desarrollarse a las pocas horas o algunos días después de la ingesta del alimento contaminado

Puede aparecer un cuadro de molestia digestiva,

Visión borrosa o doble,

Debilidad muscular,

Párpados pesados,

Dificultad para tragar

Unsuficiencia respiratoria.

Ante la aparición de estos síntomas se debe concurrir a un hospital. La aplicación oportuna del suero Antitoxina botulínica reduce su letalidad a menos del 10%.

Entre 1994 y 2018 se diagnosticaron en la Argentina 71 casos de botulismo. Se estudiaron 46 brotes. De estos, 26 ocurrieron entre CABA y la Provincia de Buenos Aires. Los especialistas recomiendan consumir solo alimentos que se encuentran autorizados por las autoridades sanitarias. “Vegano significa que no usa ningún tipo de producción animal y orgánico, que no se utilizan productos tóxicos o químicos como conservantes. Pero eso no quiere decir que no se puedan contaminar igual. Los productos orgánicos y veganos, como todos los alimentos, deben pasar por un montón de controles para certificar la calidad de sus insumos y la inocuidad de su consumo”, concluyó Torres.

Productos registrados

Desde la Anmat recomendaron no consumir alimentos que no estén autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente. Al comprar un alimento envasado se puede verificar que el producto cuente con identificación de origen, nombre o razón social y dirección del elaborador, Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y Registro Nacional de Establecimiento (RNE). Así como también listado de ingredientes, lote y fecha de elaboración. Para mayor información, contactarse con el Departamento de Vigilancia Alimentaria del INAL-Anmat, a los teléfonos: 0800-222-6110 y 4340-0800 int. 3537/3526, o por correo electrónico a: vigi.alimentaria@anmat.

gov.ar