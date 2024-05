Por primera vez desde el éxito internacional de "Bebé Reno" en Netflix, Fiona Harvey, quien se dice es la verdadera Martha retratada en la serie, ha hablado públicamente. En una entrevista con Piers Morgan en la televisión británica, la mujer de 58 años negó haber acosado a Richard Gadd, el creador de la serie.

“Richard Gadd es psicótico y está completamente loco”, dijo. En otro pasaje de la entrevista, Harvey lanzó: “Él me pidió tener sexo”.

Cuando se le cuestionó acerca de su primer encuentro con Gadd en el bar donde él laboraba, ella respondió: “Nunca debería haber entrado ahí”. Y aclaró: “Lo vi durante dos o tres meses. Él solía trabajar durante algunos días, pero yo iba al bar en cualquier día para comer”.

Tras el lanzamiento de la serie, Harvey sufrió ataques en las redes sociales e incluso recibió amenazas de muerte. “No recibí un pedido de disculpas por parte de Netflix ni de él. Para alguien que dice que siente lástima por mí... no recibí ningún pedido de disculpas”, señaló.

Asimismo, dejó claro que no abusó de Gadd, a diferencia de lo que se representa en el programa, y afirmó que nunca estuvo en prisión. En otro punto de la entrevista, cuando Morgan le preguntó si alguna vez había estado enamorada de Gadd, ella respondió de manera tajante: "¿Es en serio esa pregunta? No".

Sobre el final de la charla, Fiona Harvey añadió: “Me pidió que me acostara con él. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglara mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿querés que vaya a tu casa?’ y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”.

“No me gustan los chicos jóvenes que no tienen trabajo. Suena horrible, suena desinteresado, pero bueno”, concluyó.

La serie "Bebé Reno" se vio envuelta en una nueva controversia debido a la conducta de su protagonista, Richard Gadd. Los productores iniciaron una investigación sobre el actor después de descubrir que había salido con una actriz que posteriormente audicionó para un papel en la serie.

Reece Lyons salió en al menos cuatro ocasiones con Gadd antes de audicionar para el papel de Teri, la novia del personaje principal.

Según reportó Deadline, Clerkenwell Films, la productora detrás de la serie, llevó a cabo una investigación interna sobre el comportamiento de Gadd. Aunque no se comprobaron delitos ni se tomaron medidas disciplinarias, el incidente manchó la reputación de Gadd y generó polémica alrededor de la producción.

