Aparecieron fotos de la supuesta acosadora retratada en Bebé reno, la serie de Netflix

La serie de Netflix, "Bebe Reno", se ha convertido en un rotundo éxito en la plataforma, cautivando a la audiencia con su intrigante trama basada en hechos reales. A lo largo de los episodios, se narra cómo un hombre intenta liberarse del acoso continuo de una mujer que usa objetos, mensajes de voz y cartas para perseguirlo. La serie, creada por Richard Gadd, generó tal curiosidad que los espectadores están ansiosos por conocer la verdadera identidad de la acosadora.

“Bebé reno”, la producción de Netflix que perturba al mundo

"Bebe Reno" sigue la vida de Donny, un comediante que trabaja en un bar de Candem. Su vida toma un giro inesperado cuando una mujer a la que una vez ayudó en una situación complicada comienza a seguirlo de manera obsesiva. Gadd pidió en varias entrevistas que no se especule sobre la identidad real de los personajes, enfatizando que ese no es el propósito de la miniserie.

La mujer acosadora llegó a enviar a Gadd 41,071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas, además de regalos insólitos como pastillas para dormir, un gorro de lana, calzoncillos y un reno de juguete.

Cómo es supuestamente Martha de Bebé Reno

Aunque el creador de la serie no había revelado detalles sobre la identidad de su acosadora en entrevistas previas, el periódico británico Daily Mail dio a conocer que su nombre real es Fiona Harvey (llamada Martha en la serie), una abogada escocesa de 58 años. Harvey, por su parte, declaró al periódico británico que sí había compartido algunos momentos con Richard Gadd, pero negó haberlo acosado como él afirma. “Su relato es una grave violación de mi privacidad. No lo he visto en 12 años”, explicó al medio.

La entrevista fue realizada por el periodista Neil Sears, quien asegura que obtuvo amenazas tras la conversación. A su vez, el periodista detalló que le llegaron 19 llamadas y 18 mensajes de voz que sumaron 40 minutos de contenido. “Te convertiste en el mayor de mis enemigos. Vos sos el idiota del infierno”, manifestó al periodista en uno de los mensajes.

La acosadora real de "Bebé reno" apareció para hacer una acusación: "Soy víctima"

Además, amenazó que iba a llamar a seguridad por la difamación. “Llamaré a la Policía si alguna vez te acercas a mí. Te voy a demandar a vos, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo con vos. Espero que eso te quede claro, incluso para un imbécil como vos. Exigiré que el diario te despida. No me gustas ni nunca me gustaste”.

Por otro lado, la mujer detalló que lo que muestran las escenas “es un montón de basura, no tiene dinero”, pero confirmó que es una abogada “perfectamente capaz”.