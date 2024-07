El investigador de Bioingeniería Aeroespacial de la UC3M, Gabriel Borderes-Motta, afirmó que a través de un estudio “se llegó a calcular que Apophis tendría un 2% de probabilidades de impactar contra la Tierra” y señaló que “la colisión no es la única posibilidad en eventos de aproximación como este”. Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) de Brasil analizaron la superficie y las características del cuerpo celeste en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

La ciencia mira con atención la llegada del asteoroide Apophis: la nueva misión espacial para vigilarlo

El bajo porcentaje se debe a que la interacción gravitacional entre un planeta y un cuerpo como Apophis puede cambiar su forma, romperlo en pedazos, desintegrar posibles piedras distribuidas en la superficie del asteroide o incluso eliminar otros cuerpos que orbitan alrededor del mismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asteoride Apophis

La exploración en el ámbito espacial presenta el reto de que, en la mayor parte de las ocasiones, resulta imposible experimentar directamente con los materiales espaciales. Debido a ello, es que los numerosos estudios se abordan desde los campos de la matemática y la física, teniendo en cuenta el mayor número de variables posible.

En este sentido, Gabriel Borderes-Motta explicó que “el equipo ha realizado simulaciones numéricas con el fin de predecir cómo reaccionarán las partículas que orbitan el asteroide ante diferentes situaciones y como podrían influir en el comportamiento de Apophis”.

El asteroide Apofis será visible en uno de los "acontecimientos especiales más raros" de la vida

Los expertos utilizaron como muestra un disco de 15 mil partículas de diferentes tamaños en el entorno cercano al planetoide. El primer conjunto de simulaciones fue diseñado considerando solo la perturbación gravitacional de Apophis en periodos de 24 horas durante 30 años, mientras que el segundo incluyó la perturbación producida por la presión de la radiación solar. En ambos se propusieron tres casos en los que el asteroide tenía diferentes densidades.

Asteroide Apophis

“Consideramos un poliedro de 340 metros con una densidad uniforme en tres casos distintos. En cada caso, se partía de una densidad de partículas diferente, de mayor a menor”, especificó Borderes-Motta.

Científicos descubrieron un planeta del tamaño de la Tierra que orbita en torno a una estrella ultrafría

A partir de estas representaciones, se llegó a la conclusión de que el ángulo de inclinación del cuerpo celeste era mayor en las densidades bajas (4 º) que en las altas (2 º); además, a menor densidad de las partículas y mayor presión de la radiación solar, menos partículas continuaron intactas.

PM / Gi