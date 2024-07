Rabino Abraham Cooper: “Teherán está muy descontento con que Argentina no deje ir el pasado”

—Esta semana se cumplió el aniversario número 30 del atentado a la AMIA, el peor ataque contra la comunidad judía fuera de territorio israelí, además, el atentado más grave ocurrido en la Argentina, usted estuvo presente en el acto, como miembro de la comunidad, ¿cómo lo vivió?

—El acto ha sido muy emotivo y apropiado. Ha dado voz, especialmente a las víctimas y a sus familias, para ser escuchadas. No es un día para la política, pero creo que también un día de coraje, porque sabemos que Teherán está muy descontento con que la Argentina no deje ir el pasado.

—Un diario cercano al régimen en Irán, el “Teheran Times”, publicó esta semana un editorial con una fuerte advertencia para el gobierno de Javier Milei en el que cuestiona su acercamiento a “la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional”, y continúa diciendo: “En el momento adecuado, haremos lamentar su enemistad”. El texto responde a la decisión del gobierno nacional de incluir al grupo extremista palestino como una “organización terrorista” y hace referencia al atentado perpetrado hace treinta años, ¿vuelve a poner en la mira del terrorismo internacional a la Argentina el presidente Milei con estas declaraciones, siendo la colectividad judía argentina la más numerosa dentro del mundo de habla hispana?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Nos enfrentamos quizá a uno de los peores matones de la escena internacional. Irán está acostumbrado a salirse con la suya siendo el padrino del terrorismo en todo el mundo y no pagar ningún precio, ni diplomático, ni económico y, en este caso, pasar vergüenza, especialmente en Sudamérica, donde han hecho tantas incursiones. Debemos tomarnos en serio la amenaza, y espero que Estados Unidos y otras democracias envíen un mensaje firme al régimen iraní en el sentido contrario: que hay nuevas reglas. Si esas reglas hubieran estado en vigor hace treinta años, hoy no estaríamos aquí.

—En 2020 usted presentó en el Congreso de la Nación, el informe anual sobre los discursos de odio y antisemitas en las redes sociales, cuéntenos brevemente cómo son estos informes, qué encuentran, cómo se desactivan, cuáles son los contenidos que más se difunden, y si se pueden rastrear las identidades de las personas que hacen estos posteos, ¿es posible combatir esta situación?

—Es una gran pregunta, necesitaríamos un programa entero para tratarla, pero muy rápidamente, los medios sociales hoy en día, y por supuesto internet, todas las tecnologías, la primera línea de la publicidad, la comunicación, el mercado de las ideas, pero trágicamente también es la principal arma de los extremistas y la cadena alimentaria del terrorismo, intolerantes, odiadores, antisemitas. Y es difícil combatirlo. No hay un vector de comprobación en línea. No hay verificador de hechos. No hay bibliotecario en línea. No hay memoria colectiva. Sobre todo los jóvenes son un blanco fácil. En cuanto a si se puede rastrear todo, no soy un experto, pero cuando los gobiernos se ponen serios, pueden averiguar mucho. Por ejemplo, hace apenas unas horas hoy, los investigadores de Estados Unidos descubrieron que el joven que trató de matar al ex, y tal vez futuro presidente de los Estados Unidos, había hecho algunas cosas en un sitio de juegos llamado Steam. Si eres lo suficientemente serio para rastrearlo, puedes rastrearlo. Pero en general, hay algunos actores muy malos que se esconden detrás de la libertad de expresión, y hay algunas empresas muy poderosas que se esconden detrás de la libertad de expresión y, como decimos, del todopoderoso dólar. Queda mucho trabajo por hacer.

—¿Hubo un crecimiento de los discursos de odio y antisemitas en las redes sociales desde el 7 de octubre del año pasado?

—Antes del 7 de octubre, hubo una explosión de odio no solo en línea, sino en Telegram con las redes pro-Hamas de miles de publicaciones que tal vez los expertos, entre comillas, deberían haber visto venir algo inusual. Pero el día después, a partir del 8 de octubre, se produjo la exportación de la narrativa de Hamas, e incluso la negación de los mismos acontecimientos que Hamas celebraba el día 7. Tres días después, ya están negando que las mujeres judías no fueran violadas, nada de eso ocurrió, todo es una bandera falsa de los israelíes, los sionistas y los judíos. Incluso mientras hablamos hoy, diría que el principal combate o incluso la competencia por las mentes y los corazones de la gente, especialmente en el Oriente Medio, está en las redes sociales. Y vemos los resultados de los medios sociales en las calles de las capitales del mundo, en los campus de Estados Unidos, y hace apenas diez días en una sinagoga a dos kilómetros de donde me encuentro.

30 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA. “El acto ha sido muy emotivo y apropiado. Ha dado voz, especialmente a las víctimas y a sus familias, para ser escuchadas. No es un día para la política, pero creo que también fue un día de coraje”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—¿Podría compartir con la audiencia qué son los BDS (boicot, desinversión y sanciones) contra Israel?

—El movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, es un esfuerzo de grupos propalestinos tomando una página del siglo XX cuando se tuvo el movimiento BDS contra el gobierno supremacista blanco sudafricano, en el que la presión económica, la presión cultural y el aislamiento del régimen sudafricano finalmente ayudaron a derrocar ese régimen. Usando un modelo similar, el BDS inicialmente dijo: “Solo nos interesa decir que las empresas israelíes no están en Cisjordania”, en la zona de “ocupación”. Luego cambiaron eso a “cualquiera que haga negocios en Israel, en cualquier lugar, está sujeto a boicots, desinversiones, presiones para que las empresas se vayan”. Y ahora, en 2024, muestra plenamente sus rayas completas, que es realmente la guerra económica y cultural contra el pueblo judío dondequiera que viva.

—¿La inteligencia artificial es una herramienta que se vuelve en contra también al ser usada para generar imágenes falsas para atacar a la comunidad judía?

—El tema de la inteligencia artificial nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y si puedes reproducir la voz de alguien en cualquier idioma y editar cualquier foto, puedes crear un universo paralelo o una sofisticación de la desinformación que es bastante impactante. Nuestros investigadores ya están viendo que hay muchas imágenes coloridas, actualizadas, antisemitas, imágenes pronazis y neonazis creadas o actualizadas a partir de esfuerzos anteriores. Y esperamos que en los próximos años el fenómeno de la inteligencia artificial sea un factor significativo, no solo para la comunidad judía, sino también para la verdad histórica.

“Nos enfrentamos quizá a uno de los peores matones de la escena internacional”

—¿Qué piensa de los campamentos en los campus universitarios a favor de Palestina, o en contra de los ataques de Israel contra el pueblo palestino?

—En primer lugar, nadie estaba en condiciones el 7 u 8 de octubre de imaginar lo que estamos viviendo casi desde ese día. Hamas puede estar perdiendo en el campo de batalla, y está claro que lo está, pero exportó, empezando por las calles de Alemania, pasando por Europa, luego a Norteamérica, Montreal, Toronto, llegando finalmente también a la ciudad en la que vivo, Los Ángeles, a las Américas, la adopción, o se podría decir la cooptación, de la causa palestina a una narrativa de Hamas. Lo que significa no más debates sobre dos estados, donde las fronteras estarán, pero Israel es ilegítima y sí, tienes que adoptar la narrativa de Hamas si quieres apoyar al pueblo palestino. Y por desgracia, hemos descubierto que entre muchas de las escuelas de élite en América del Norte…

—¿Y por qué la elite?

—Dos razones. Número uno, sus graduados van a ser influyentes en el futuro. Número dos, a menudo están cerca o en grandes zonas urbanas, lo que significa grandes poblaciones judías. Y muchas de las élites también tienen importantes poblaciones judías en el campus. Estaban desencadenando un nuevo frente en una guerra. Y diría que, por desgracia, como dijo el Dr. Judea Perl de UCLA, ha habido académicos que han estado cavando túneles subterráneos en las universidades durante veinte años, lo que significa que no sucedió de la noche a la mañana. Algunas de las personas que están a cargo de estas universidades tienen ellas mismas simpatías por la causa palestina y han hecho la vista gorda ante el hecho de que la causa palestina se presenta ahora exclusivamente en el ámbito del plan de juego genocida de Hamas.

“Irán está acostumbrado a salirse con la suya siendo el padrino del terrorismo en todo el mundo”

—¿Cree que hay una demonización del Estado de Israel desde el 7 de octubre pasado, a partir de la respuesta de Israel en la Franja de Gaza?

—La demonización que llamamos en realidad ahora existe desde 2001. Yo era el portavoz del grupo judío en la conferencia de la ONU en Durban, y ahí es donde decimos que empezaron las tres D: deslegitimación, demonización y doble estándar. Este es el contexto actual del antisemitismo y así ha sido un fenómeno creciente desde entonces. Ahora, especialmente con las redes sociales, con muchos de los medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos, Reino Unido y Europa mostrando sus prejuicios y simpatías, ha sido un verdadero desastre para la imagen de Israel. De hecho, uno de los jefes de la BBC dijo en una entrevista que la BBC todavía no está preparada para llamar terroristas a Hamas cuando el presidente de su país anunció que, por supuesto, eso es exactamente lo que son. Ha sido, de nuevo, una de las líneas divisorias que sabíamos que existían. Pero después del 7 de octubre, pensamos que habría un cambio de paradigma, es decir, que la gente buena, la gente bienintencionada que está a favor de Palestina, diría, seguimos estando a favor de un Estado palestino, pero no nos creímos que tuviéramos que apoyar la agenda genocida de un grupo terrorista conocido como Hamas. Diría que no es tanto el mensaje del doble estándar y la demonización, sino hasta dónde están dispuestos a llegar tantas partes interesadas en las comunicaciones, los medios de comunicación y la educación, para demostrar que apoyan la causa palestina.

—El sobreviviente del Holocausto Simon Wiesenthal compartió ideas cruciales durante su vida, especialmente el vínculo vital entre la democracia y la seguridad de los judíos en todo el mundo. Usted suele citar su frase: “Donde la democracia es fuerte, es buena para los judíos; donde es débil, es mala para los judíos”. ¿Siente una mayor amenaza para la comunidad judía en estos tiempos donde vemos las democracias corroídas en todo el mundo y la violencia política aumentando? El ejemplo más claro es el reciente atentado contra el expresidente Donald Trump.

—Cuando decimos que la democracia es débil, a menudo dicen que los judíos eran “el canario en la mina de carbón”. Siempre empieza con nosotros, pero nunca termina con nosotros. Cuando la sociedad confía en su Poder Judicial, en los medios de comunicación, en su sistema educativo, en las oportunidades de elevar el nivel económico y social de sus familias, cuando se tiene esa estabilidad, debería ser bueno para todos. Ahora vivimos en un mundo en el que quizás había tantos escándalos en el pasado, pero ahora se destapan más en todo el mundo. Y por supuesto, uno de los grandes golpes a la estabilidad en nuestro mundo fue el covid, no nos hemos recuperado del todo de entonces. Y ahora mucha gente ni siquiera está segura de que los consejos que los gobiernos dieron a la población fueran acertados. Son tiempos difíciles, y para poder cambiar eso requerirá mucho trabajo. Puedo añadir, ya que he estado visitando este país desde mediados de los años 80, que me parece oportuno, como escuché ayer en una reunión, que la Argentina hoy no es un país antisemita. Hay muchos antisemitas, como los hay en Estados Unidos, pero no es un país antisemita. No estoy seguro de haber dicho lo mismo durante mis primeras visitas aquí, que fueron paralelas a la primera transición de vuelta a la democracia, de lo que la Argentina había sufrido anteriormente.

—¿Qué reflexión hace respecto del ascenso de la ultraderecha a nivel mundial, sobre todo en Europa en las últimas elecciones, y de la aparición de partidos políticos radicales como Alternativa para Alemania?

—He estado en el último año tres veces en Berlín. Hay una comprensión entre la élite de que los valores democráticos están bajo asedio, y quizás más honestidad de que no es solo de la extrema derecha. Sin embargo, en las elecciones europeas vimos resultados increíbles. De nuevo, creo que esto tiene que ver con una falta de confianza por parte de la gente de que sus voces están siendo escuchadas, que la apertura de las puertas a la inmigración, legal y de otro tipo, crea problemas a la gente que está en la clase media y quizá por debajo. Cuando los partidos mayoritarios no muestren receptividad a las preocupaciones de la gente, buscarán respuestas simples y rápidas que les hagan sentirse mejor, aunque no sean realistas. En un momento en el que los valores democráticos están bajo asedio, y los medios sociales te dan la oportunidad de encontrar un mensajero que te haga sentir bien, tanto si lo que tiene que decir es cierto como si no, es un momento en el que las opiniones extremistas, tanto de la izquierda como de la derecha, son capaces de ganar terreno a expensas, si se quiere, del statu quo o de los partidos y democracias mayoritarios. Este es un momento muy difícil por diferentes razones de muchas maneras en cada sociedad, pero vemos una disminución del liderazgo real en todo el mundo en muchas de las democracias. Si hablas con gente de Tokio, Canadá o Los Ángeles, oirás muchas de las mismas quejas, pero por razones totalmente distintas.

DISCURSOS DE ODIO Y REDES SOCIALES. “Antes del 7 de octubre, hubo una explosión de odio no solo en línea, sino en Telegram, con las redes pro-Hamas de miles de publicaciones”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—¿Tiene algún temor de una regresión a una situación similar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hoy, en el siglo XXI, que sea posible algo como lo que sufrimos en el siglo XX?

—Al Sr. Wiesenthal le hicieron esa pregunta muchas veces. Le oí responder de la siguiente manera: “Si tienes una crisis económica, si tienes odio organizado, y si tienes tecnología, todo es posible”. Y, por supuesto, cuando hablaba de tecnología, no existía internet. Hablaba de la tecnología de principios del siglo XX, los noticiarios y la radio. Dijo que en 1942, si la tecnología que él experimentó hubiera estado disponible en Europa, ningún judío habría sobrevivido en España, ningún católico habría sobrevivido en Inglaterra, y ningún protestante habría sobrevivido en Francia.

—A fines del año pasado en el Congreso de los Estados Unidos, en una sesión sobre antisemitismo en Europa, usted declaró que en el gobierno español se habían dado recientemente casos de posiciones políticas que demostraban hostilidad o prejuicios hacia los judíos, “en los niveles más altos, incluso entre ministros del Gobierno”, ¿podría comentarnos más en detalle estos indicios?

—Si echamos un vistazo a las historias que se están expandiendo casi todos los días de España, ves una especie de movimiento en el que la crítica extrema a Israel, e Israel, como cualquier otro estado, debería estar abierto a la crítica, válida o no. Pero España parecía querer estar a la cabeza de esa línea, incluso después del 7 de octubre. Cuando se crea ese tipo de ambiente, se llega a una situación en la que hoy, por primera vez, ciertamente en mi vida adulta, los líderes de la comunidad judía en España están preocupados por su futuro y por el creciente antisemitismo. Una de las razones es que no se trata solo de Hamas, sino que hay una completa obliteración de la diferencia entre antisemitismo y antisionismo. Los ataques de Hamas son contra los judíos. No solo hablan de sionistas. Y cada vez hay más ataques contra los valores judíos, diciendo que el Holocausto no ocurrió, que los judíos son unos mentirosos, etcétera. Cuando España, que es una fuerza importante y líder culturalmente en todo el mundo, adopta ese tipo de posición extrema, nadie debería sorprenderse de que los judíos de ese país no se sientan cómodos. Y durante muchas décadas, España, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, hizo todo lo posible, no solo para asegurarse de que la pequeña población judía se sintiera en igualdad de condiciones, sino también para hacer gestos a judíos cuyas raíces eran españolas, volvieran a España y volver a recibir un pasaporte español, muchos pequeños y grandes gestos. Y eso, desgraciadamente, en los últimos tiempos se ha erosionado. Nos preocupa mucho que no se borre. Pero ahora mismo, por desgracia, España, con sus actitudes y la cobertura venenosa de Israel, crea un ambiente que no solo es antiisraelí políticamente, sino que pone en peligro a la comunidad judía. La gente pasa por delante de una sinagoga y ve una estrella de David, no hacen esa diferenciación.

“Ha habido académicos cavando túneles subterráneos en las universidades durante veinte años”

—¿Es posible que este movimiento, nuevamente, contra Israel se deba a que es significativo de los Estados Unidos, y es una forma de manifestación contra los Estados Unidos?

—No hay duda de que Estados Unidos ha sido el principal aliado y amigo de Israel, no solo por consideraciones geopolíticas, sino por los valores que compartimos, valores desde la creación del Estado de Israel en el año 1948. Eso significa que durante todo ese tiempo, durante la Guerra Fría, Israel fue objetivo de la Unión Soviética por ser su principal apoyo. Mientras hablamos hoy, China, que después de la muerte de Mao, en realidad trabajó durante décadas para reparar las relaciones entre el pueblo chino y el pueblo judío. Cuando el Sr. Xi se despertó una mañana y dijo: “Quiero meter al presidente de los Estados Unidos en el ojo, ¿qué otra cosa puedo hacer? He aquí una idea. Empezaré a apoyar a Hamas. Seré el árbitro que lleve a los palestinos a conversar a Pekín”. Creo que en gran medida el nuevo enfoque de China en Oriente Medio en detrimento de Israel tiene poco que ver con Israel y todo que ver con los Estados Unidos.

—Usted dijo en 2022: “Amnistía Internacional debería figurar como un grupo de odio”, a raíz de un informe que presentó el organismo etiquetando al Estado de Israel como un Estado de Apartheid, ¿hubo algún tipo de conversación o de intercambio con el organismo luego de ese informe?

—Hay dos organizaciones en todo el mundo que tienen fama de ser una fuente importante en materia de derechos humanos. Amnistía y Human Rights Watch. Amnistía Internacional, en la conferencia de la ONU en 2001, cuando Israel y el pueblo judío estaban siendo demonizados y amenazados, estaban totalmente en silencio. Una cosa es guardar silencio y otra cosa es absorber y luego promover lo que creo que cualquiera diría objetivamente que es mentira. Israel puede ser muchas cosas, pero desde luego no es un Estado de Apartheid. Debido a su reputación mundial, cuando adopta ese tipo de lenguaje, vuelve a poner en peligro al pueblo judío. Human Rights Watch, de forma muy similar, realiza un importante trabajo sobre Corea del Norte y muchas otras cuestiones. Ayer, por primera vez, creo que en unos veinte años, publicaron un informe que atacaba a Hamas por el 7 de octubre. Conmocionó a muchos observadores, yo incluido, pero también generó feroces críticas por parte de Hamas, la Yihad Islámica y otros. Todavía no vemos ningún movimiento por parte de Amnistía Internacional para volver a su papel histórico, un papel importante, de ser líder en derechos humanos. Cuando vemos que las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y las ONG de mujeres guardan silencio ante las violaciones colectivas de mujeres israelíes, la situación es desastrosa para Israel y no solo inspirará el comportamiento de Hamas en el futuro, sino que también podría inspirar a todo tipo de organizaciones terroristas de todo el mundo en el sentido de que se puede salir impune de este tipo de comportamiento, y evitar cualquier responsabilidad o incluso la exposición dentro de la comunidad de derechos humanos.

“Por supuesto, uno de los grandes golpes a la estabilidad en nuestro mundo fue el Covid”

—El presidente Javier Milei tiene un vínculo cercano con la comunidad judía, su primer viaje como presidente argentino fue a visitar la tumba del rabino de Lubavitch, ¿le sorprende este vínculo del Presidente con la comunidad judía y la religión judía?

—No sé si se convertirá al judaísmo, pero estoy gratamente sorprendido de encontrar a alguien que es filosemita, que es alguien que muestra un interés positivo no solo en la comprensión sino de expresar las fuentes judaicas de la Biblia. Lo oí hablar, por supuesto, en el acto de la AMIA, un discurso muy importante, enfadó a toda la gente adecuada. Pero un periodista de un importante periódico de Estados Unidos me preguntó qué pienso de todo esto, y mi respuesta fue: si alguien está dispuesto a darte un abrazo cuando estás sometido a tanta presión por parte de quienes te odian en todo el mundo, mi opinión es que aceptes el abrazo con una sonrisa. Eso no significa que vayas a votar a esa persona, ni que esperes que pronto se convierta en miembro de tu propia fe. Pero diré, política aparte porque no la sigo del todo aquí en la Argentina, el hecho de que un político de las Américas diga cosas positivas sobre los judíos y el judaísmo, y muestre afinidad por el Estado de Israel es un regalo bienvenido. Así es como yo lo veo.

—Otro viaje del presidente Milei fue a Israel, donde aseguró al llegar que trasladaría la Embajada de la Argentina a Jerusalén, ¿usted está de acuerdo, cree que sería algo positivo para Israel?

—Tuve la oportunidad de estar sentado entre el público en Jerusalén el día de la apertura de la Embajada de Estados Unidos hace unos años. Y en aquel momento se predijo que habría una guerra en la región, que habría disturbios en las calles de los países árabes, etcétera. La verdad es que nada de eso ocurrió. Espero que estos movimientos continúen rápidamente. El presidente de Paraguay mencionó que cada paso en esa dirección es un voto por la normalización y el reconocimiento mutuo. Recuerden, todo el mundo habla siempre de los gestos que hay que hacer a los palestinos para intentar llegar a una solución de dos estados. Nadie habla nunca de los gestos que el pueblo de Israel necesita del mundo, de que haya comprensión, amistad y afinidad. Los traslados de la embajada a la capital del pueblo judío deberían ser algo normal. Pero me gustaría añadir de nuevo que este tipo de declaración hecha en un entorno treinta años después del atentado en la AMIA, cuando Irán tiene tanta influencia manifiesta en tantos otros países de América Latina, diría que es especialmente bienvenida y requiere cierto coraje político.

—¿Tiene alguna sospecha de que, si el presidente Milei desarrollara una devoción pública inusual por el judaísmo, también esté relacionado con lo mismo que hablábamos antes, que Israel es un país importante en los Estados Unidos, y él quiere estar en una mejor relación con los Estados Unidos?

—Es una pregunta interesante. Intento no reírme demasiado porque la Argentina es un país extraordinariamente importante en el esquema de cosas de la OEA y de las Américas, y en un sentido mucho más amplio. No creo que necesite la ayuda o el bloqueo de la judería mundial para avanzar en su propia agenda nacional. Creo que también en los Estados Unidos de hoy, por desgracia, hay focos dentro del Partido Demócrata que no son particularmente positivos hacia Israel y el pueblo judío. Sería un paquete mixto en el mejor de los casos. Y mi reacción es que es una tontería pensar que ese sea el motivo. Si eso es una motivación, creo que al final del día, no se haría realidad de todos modos. La Argentina es respetada, puede valerse por sí misma, y es un país al que Estados Unidos necesita tener cerca.

LA GUERRA EN GAZA. “Si quieres ver el fin de la guerra y la matanza y el sufrimiento, es bastante simple, baja las armas y aléjate de este enfoque”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—¿Se utiliza el antisemitismo como un arma política?

—Siempre el antisemitismo se utiliza como arma política en nuestra época, antes como arma religiosa, cuando Europa y América estaban muy influenciadas por las políticas eclesiásticas y donde históricamente han sido una víctima conveniente, un blanco para la sociedad. Así, en la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin y luego el pueblo volvieron al antisemitismo como una herramienta política dentro del esquema comunista de las cosas, a pesar de que su constitución hacía ilegal el antisemitismo. Por lo tanto, para las personas que atacaban la religión, atacaban la fe judía. Para la gente que atacaba el ateísmo, atacaban a los judíos. Los capitalistas atacaban a los comunistas judíos. Los comunistas atacaban a los capitalistas judíos. Por lo tanto, hasta 1948, siempre hemos sido el chivo expiatorio fácil para cualquier sistema particular de la sociedad. Esta es la primera vez en que se ve que los judíos del siglo XXI están contraatacando.

—Usted es crítico de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, sobre todo del trabajo que se hace en las escuelas de la Agencia. ¿Podría compartir su visión al respecto?

—Gracias por hacer esa pregunta. Estamos hablando de la Unrwa, y esta es la agencia que se ocupa de las necesidades sociales palestinas, pero también de las necesidades educativas, desde la escuela primaria y secundaria. Hemos estado presionando, primero directamente con Unrwa, pero también con muchas de las sesenta naciones donantes, que el plan de estudios que hemos visto, los libros que hemos visto, los videos que hemos visto, muestra que la Unrwa estaba promoviendo un plan de estudios de guerra, no de paz. En ninguno de sus libros aparecía parte alguna de Israel. Siempre fue Palestina de río a mar, en todas partes. Y, por supuesto, ahora conocemos la estrecha relación entre algunos de sus miembros y Hamas. Yo fui el jefe de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional hasta hace unos meses, y por ello, debido a mi estatus, tuve varias oportunidades de hablar con el secretario de Estado, el Sr. Blinken. Y una vez le dije lo siguiente, Sr. Blinken, sé que está empezando a pensar en el día después, cuando acabe la guerra en Gaza. Por favor, entienda que la Unrwa no es parte de la solución. Es una parte esencial del problema. Nuestra actitud es dar a los palestinos más dinero, pero cread un nuevo sistema educativo, que sea transparente, y cualquier necesidad financiera que necesiten las poblaciones palestinas, no estamos en contra de eso. Como se suele decir, creo que la locura es hacer lo mismo una y otra y otra vez. Unrwa es parte del problema. Cuando ni siquiera pueden exhibir un mapa que muestre Tel Aviv, han educado, han ayudado a educar a generaciones y generaciones de niños, lavando su cerebro sobre que sus vecinos judíos eran completamente ilegítimos. Ese no es el tipo de educación en el que nadie debería participar. Y una última cosa muy crítica.

Desgraciadamente, hay millones de refugiados en cada generación. Pero solo los palestinos, a través de la Unrwa, pueden transferir su estatus de refugiados de generación en generación. También hay dinero de por medio para los individuos. Así que incluso los palestinos que viven en Estados Unidos o en cualquier otro lugar pueden seguir diciendo que son refugiados, cuando los verdaderos refugiados son los que necesitan la ayuda. Si se sigue perpetuando el problema, nunca alcanzaremos la paz. Y creo que la Unrwa es el escollo para la paz, la reconciliación y la tolerancia entre los grupos.

“Hay una comprensión entre la élite de que los valores democráticos están bajo asedio”

—Noruega, España e Irlanda han reconocido el Estado de Palestina en forma simultánea hace aproximadamente un mes, estos países se añaden a los 143 países de Naciones Unidas que ya reconocían al Estado palestino, la mayoría pertenecientes al Sur Global, ¿qué piensa de esta iniciativa?

—Creo que es muy poco útil para lograr una paz verdadera. El momento de tal anuncio es un insulto grotesco a las víctimas del 7 de octubre. Es una especie de anuncio de cartel publicitario. Si quieres conseguir algo, entonces usa el tipo de tácticas que Hamas ha usado, y serás recompensado por muchos en la comunidad internacional. Diría dos cosas: número uno, los israelíes ya reconocieron hace tiempo que tiene que haber dos entidades, dos estados, preferiblemente, porque la coexistencia para las próximas generaciones, vivir literalmente juntos sería extremadamente difícil. Pero solo se puede esperar que Israel ceda más territorio, cuando es un país diminuto, tiene una vigésima parte del tamaño del estado de California, no puede permitirse cometer ese tipo de errores. Y además, los propios líderes palestinos, la Autoridad Palestina que dirige Abbas, tienen una ley en la que cualquier terrorista, sobre todo de Hamas, que mate y mutile a judíos, recibe, si está vivo, o si no sus familias, un estipendio mensual, dependiendo de cuántos judíos haya matado. Así que tiene que haber un cambio radical en la forma de pensar y actuar de los palestinos. Las acciones de Noruega y otros países de hacer tal anuncio cuando lo hicieron hace retroceder cualquier esperanza de paz real, por desgracia. En realidad están perjudicando la causa que dicen que les importa.

—Una pregunta clásica en psicoanálisis cuando una persona le cuenta al analista el problema de su vida, el analista pregunta a la persona, ¿qué hace? Porque si recibes toda esta mala situación, ¿qué hizo mal Israel?

—En primer lugar, tengo la suerte de haber nacido en Estados Unidos, así que para algunos soy triplemente bendecido, soy judío, sionista y estadounidense, por lo tanto, sé que hay mucha gente ahí fuera a la que no le caigo necesariamente bien. No me molesta en absoluto. Lo que he encontrado en mis actividades, especialmente en los últimos cinco años, en la región del Golfo, pasando más y más tiempo con los árabes, es que hay un hambre, no solo por la paz, sino una profunda curiosidad por el otro. Es fácil mantener un estereotipo si nunca conoces a un judío, o a un argentino. Una vez que tienes la conexión personal, y si hay temas que pueden ser útiles y ayudar a ambas partes, muchas cosas buenas pueden suceder. Los Acuerdos de Abraham son la prueba de que tal vez algo es innato al pueblo judío, estamos muy comprometidos con la memoria, pero no queremos ser rehenes de la memoria. Queremos encontrar personas con las que podamos tratar y ayudar a construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Y sigo siendo optimista de que eso es posible.

“Vemos una disminución del liderazgo real en todo el mundo en muchas de las democracias”

—Francia es el país de Europa que tiene la mayor comunidad judía del continente, ¿qué piensa de la victoria del Frente de Izquierda que ganó las elecciones legislativas hace unas semanas? ¿Cree que Francia va a cambiar su postura respecto al reconocimiento del Estado de Palestina?

—Por supuesto Francia y la comunidad judía francesa son extraordinariamente importantes en el conjunto de la diáspora, y también en términos de apoyo a Israel. Creo que hay dos principales áreas de crisis en este momento. Una, no se puede culpar solo a la izquierda. Ha habido crímenes de odio, violentos crímenes de odio contra los judíos en Francia, incluidos los asesinatos de mujeres de edad avanzada por personas que claramente actuaban por odio antisemita. Y esas personas nunca fueron a la cárcel. Cuando tienes un sistema judicial que no responde y dice, ustedes pueden cuidarse solos, estos son inmigrantes pobres, o lo que sea, eso es una señal en una democracia, si te hacen a un lado, podría ser una señal de que no tienes futuro. Y eso no es solo cosa de la izquierda. Tuvimos problemas incluso en la época de Chirac. La policía ha mejorado su comportamiento y su acción contra el odio antisemita en Francia. Pero si eres policía y el sistema judicial no se lo toma en serio, dejas de actuar. El hecho de que los líderes de extrema izquierda que han estado desmereciendo el odio antisemita en su propio país, que han sido extremadamente anti-Israel, uno de los cuales dijo que el 7 de octubre estaba justificado, no se puede culpar a uno de los principales rabinos diciendo a los jóvenes judíos, hagan las maletas e iros a Israel porque aquí no hay futuro. Espero que al final salga algún tipo de coalición que al menos proporcione a los ciudadanos judíos de Francia las mismas garantías, derechos y protección que se garantizan a todos los demás. Pero nadie lo sabe con seguridad. Y una vez más, recuerden el viejo adagio, todo empieza con los judíos. Pero ahora hay muchas personas que votaron por la extrema derecha en Francia porque creían que los poderes fácticos, la élite, no estaban respondiendo para proteger los valores de Francia.

—¿Qué significaría para Israel, y para la comunidad judía en el mundo, que la Organización de Naciones Unidas reconozca un Estado palestino?

—Nuestro centro ha sido una ONG, una organización no gubernamental en la ONU y en la Unesco durante décadas, formamos parte de, si se quiere, de la nomenclatura de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Pero la ONU ya lo ha hecho bajo el Sr. Guterres, un daño enorme a Israel en virtud de sus declaraciones, en virtud del hecho de que ninguna de las agencias de la ONU ha intervenido para hablar en nombre de las víctimas israelíes y judías. Eso tuvo un efecto en cadena para la Cruz Roja Internacional y otras agencias. Ha habido un fracaso moral total por parte de la ONU, incluida, por ejemplo, Unicef, que hace un trabajo fantástico en todo el mundo, pero que, comprensiblemente, expresa su preocupación por los niños de Gaza. Pero también hay miles de niños israelíes que han sido desplazados por esta guerra actual, y algunos de los cuales han vivido bajo la amenaza todas las noches de su vida de misiles procedentes de Gaza o del sur del Líbano. No hay ninguna consideración por las comunidades judía e israelí. Ahora bien, en lo que respecta a la votación, las presiones, si se produjera una votación de este tipo, sin duda perjudicaría a Israel. No es que Israel esté de acuerdo, pero perjudicará a Israel en el tribunal internacional de opinión y dará más munición para ver el apalancamiento político de la Corte Penal Internacional. Ya estamos experimentando el comienzo de eso. Si la ONU decidiera actuar en esa medida, sin duda perjudicaría a Israel.

“Los líderes de la comunidad judía en España están preocupados por su futuro y el antisemitismo”

—¿Qué posibilidad ve de que el conflicto en Gaza pueda ampliarse y comience un nuevo frente de guerra con el Líbano, donde se refugia Hezbollah?

—Por supuesto, el elefante en la habitación es Teherán. En última instancia, la decisión de comenzar el 7 de octubre fue de Teherán, financieramente, todo tipo de apoyo y entrenamiento, etcétera. Hezbollah es una amenaza mucho más sólida contra Israel. Y creo que la mayoría de los israelíes, empezando por el primer ministro, no quieren una guerra con Hezbollah por dos razones. Número uno, el nivel de destrucción en el norte de Israel y más allá sería devastador. El número, Dios no lo quiera, de personas que resultarían heridas o muertas sería devastador. La economía de Israel quedaría devastada. La segunda razón es que los israelíes no tienen disputas con el pueblo del Líbano. Pero si esta guerra comienza, el sur del Líbano probablemente será destruido. Así que esta no es una guerra que Israel quiera. Y lo que Teherán ahora mismo está muy contento de tener una guerra de desgaste. Mi esposa y yo hemos pasado muchos años apoyando a una comunidad llamada Kiryat Shmona, que está al norte, justo a tres kilómetros de la frontera libanesa. Ha sido una ciudad fantasma durante los últimos ocho meses, con muchos cohetes cada semana procedentes de Hezbollah, en esta especie de guerra de desgaste. Y si van demasiado lejos, y Dios no lo quiera, habría un alto peaje de uno de esos ataques, podría haber una guerra en la que todo el mundo pierde excepto Teherán. Necesitamos la ayuda de Estados Unidos, de los gobiernos del mundo, y de la Argentina, para cambiar la narrativa sobre Teherán, porque ahora mismo usaron a los houthis, usaron a los palestinos. Francamente, están usando a muchos individuos aquí en toda América. Siempre están dispuestos a luchar hasta la última vida de alguien. Pero su propia gente y sus propios líderes siempre quieren mantenerse al margen. Los EE.UU. tienen que restablecer las sanciones, y el mundo tiene que empezar a restablecer las líneas rojas, por lo que su retórica no puede cambiar en contra de la Argentina, en contra de Israel y el resto del mundo, pero su comportamiento va a cambiar, porque si se les golpea lo suficientemente duro en el bolsillo, cambiarán su comportamiento.

“Israel puede ser muchas cosas, pero desde luego no es un Estado de Apartheid”

—Usted vive en Estados Unidos, ¿le parece que será diferente la situación si Trump gana las próximas elecciones?

—Creo que es una pregunta justa, porque si solo se mira a Trump, en sus cuatro años, con su política exterior, él, su secretario de Estado, su inteligencia, sí cambiaron el comportamiento del régimen iraní debido al extremo impacto económico de lo ocurrido en Irán. No cambió su objetivo de convertirse en una potencia nuclear. Pero diría que de palabra, de hecho, si no totalmente de palabra, adoptó una línea muy dura con los mulás. Ellos respetaron su firmeza y, en algunos aspectos básicos, cuando tuvieron que hacerlo, tuvieron que retroceder o pagar el equivalente a miles de millones de dólares por continuar con algunas de esas políticas. Ahora, con la actual administración de Estados Unidos, han liberado miles y miles de millones de dólares que antes estaban retenidos, y que los mulás han utilizado, no para mejorar la vida del ciudadano medio iraní, sino para difundir su ideología religiosa, su apoyo al terrorismo y la violencia en todo el mundo. ¿Y si gana? ¿Quién se presentará para la segunda administración? ¿Será más aislacionista o la mezcla que él trajo originalmente? No lo sé, no estoy seguro de que él lo sepa todavía. Pero lo que es seguro es que la administración actual, incluso si se dice que quería adoptar un enfoque moderado, guardó silencio cuando las mujeres y las niñas de Irán salieron a la calle y suplicaron al mundo que las apoyara, aunque solo fuera verbalmente. Estados Unidos tardó muchísimo tiempo en decir algo. Y el mensaje oculto para el pueblo iraní fue que no podían contar con el apoyo de nadie del exterior. Y eso aplastó el espíritu de la gente en Irán.

—La última pregunta, y a más complicada, ¿qué cree usted que debería ocurrir para lograr un alto el fuego y lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina?

—Mientras la mayor parte del mundo quiere olvidarlo, había un alto el fuego el 6 de octubre. Hamas destruyó el alto el fuego y mató y tomó rehenes, etc. Si quieres ver el fin de la guerra y la matanza y el sufrimiento, es bastante simple, bajen las armas y aléjate de este enfoque. Como todos sabemos, el enfoque de (Yahya) Sinwar es que cuantos más palestinos sufran, mejor. Ellos tienen su propio punto de vista sobre el largo alcance de querer destruir Israel. Estoy muy cerca de una persona que pensaba que su hijo había sido secuestrado vivo y descubrió hace cuatro meses que solo hay un cadáver en Gaza. Para las familias es una forma de tortura. Por cierto, viola las leyes y las costumbres del judaísmo, el islam y el cristianismo sobre no velar por alguien que está muerto, sea enterrado adecuadamente y con dignidad lo antes posible. Si el mundo quiere que se produzca ese alto el fuego, adoptaron exactamente el enfoque equivocado al restar importancia a la cuestión de los rehenes e insistir en el alto el fuego con la suposición de que de alguna manera eso cambiaría el comportamiento de Hamas. En términos de paz con los palestinos, solo hay una cuestión. Ya tenemos al proveedor de la boda, Estados Unidos, tenemos al menos una parte, el Estado de Israel. ¿Quién es la novia? ¿Hamas? ¿La Autoridad Palestina? Me reúno con muchos palestinos, está repleto de talentosos que quieren vivir en paz con Israel, pero francamente tienen miedo de decir una palabra porque sus vidas no valdrían mucho. Estados Unidos, Reino Unido, y creo que en cierto modo también América, porque tienen grandes comunidades palestinas, tenemos que empezar a invertir e identificar, si se quiere, a los normales. Están ahí fuera. Los palestinos están bien educados, les va tremendamente bien en todo el mundo. Tenemos que ser capaces de crear un entorno en el que esas personas se conviertan en los líderes y, finalmente, en los portavoces, junto con un sistema educativo totalmente diferente, que estará a favor de la paz. Cuando eso llegue, todos sabremos más o menos cuáles son las opciones sobre los dos estados, es cuestión de dónde se trazarán las líneas. Pero psicológicamente, nunca hemos estado más lejos de esa posibilidad, porque no se puede celebrar una boda a menos que haya una novia, un novio y el servicio de catering. Ahora mismo, hay una parte importante que no está allí.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.