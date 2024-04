La acosadora real de "Bebé reno" apareció para hacer una acusación: "Soy víctima"

Richard Gadd, creador y protagonista de "Bebé Reno" (Baby Reindeer en inglés), la miniserie de Netflix, basó esta producción en su propia experiencia personal, la cual fue revelando gradualmente en diversas entrevistas con motivo del lanzamiento de la serie. La acosadora, que había optado por mantenerse en silencio, finalmente se presentó ante la prensa para compartir detalles inesperados sobre su relación con Gadd.

Gadd hizo público que durante cuatro años fue víctima de acoso por parte de una mujer que lo llamaba "bebé reno", asistía a sus espectáculos de comedia e incluso se presentaba en su domicilio. La mujer envió a Gadd un total de 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas, además de enviarle una serie de regalos extraños como pastillas para dormir, un gorro de lana, calzoncillos y un reno de juguete.

“Bebé reno”, la producción de Netflix que perturba al mundo

En la serie, que se ha convertido en una de las más populares de la plataforma en la actualidad, la acosadora se llama Martha y es interpretada por Jessica Gunning. El personaje de Donny (Gadd), que trabaja en un bar, ofrece una bebida gratis a Martha al notar su preocupación, lo que ella interpreta erróneamente como un interés romántico, dando inicio así a un acoso persistente tanto en persona como en línea.

Después de resistirse a los avances de Martha durante varios meses, Donny finalmente la denuncia ante la policía, presentando como evidencia uno de sus mensajes de voz amenazantes. Martha es arrestada y se declara culpable, lo que resulta en una condena de nueve meses de prisión para ella y una orden de restricción de cinco años para el protagonista. Gadd se negó a revelar el nombre de su acosadora real, pero la describió como "una persona bastante peculiar" en una entrevista con GQ.

"Hemos hecho todo lo posible para disfrazarla, hasta el punto de que dudo que se reconozca a sí misma. Lo que hemos capturado es una verdad emocional, no un retrato literal", comentó. En un artículo para The Times, Gadd mencionó que la situación se había "resuelto". El artículo sugiere que la mujer no fue encarcelada y que él "no quería enviar a la cárcel a alguien que estaba lidiando con ese nivel de malestar mental".

La mujer, que decidió mantener su anonimato, concedió una entrevista al Daily Mail dando su versión de lo ocurrido. "Ahora está usando Bebé Reno para acosarme. Soy la víctima. Ha escrito una maldita serie sobre mí", sentenció.

Según la entrevistada, la ficción no es más que una forma de "intimidar a una mujer mayor en la televisión para conseguir fama y fortuna" y que, a pesar de los intentos de Gadd por ocultar su identidad, recibió "amenazas de muerte y abusos por parte de partidarios de Richard Gadd" desde el estreno.

“Bebé reno”: qué pasó con Martha en la vida real y dónde está ahora

Baby Reindeer relata el acoso sufrido por el comediante Richard Gadd en la vida real. Este incidente fue transformado en una historia de ficción que se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. El éxito y la calidad de esta producción televisiva nos llevan a preguntarnos sobre la verdad detrás del personaje de Martha (interpretado por Jessica Gunning) y la historia real que la inspiró.

La verdadera inspiración detrás del personaje de Martha en Baby Reindeer está en libertad. Desde 2019, cuando se estrenó la obra de teatro respecto al tema, Gadd declaró a los medios que la persona que lo acosó respetó la orden de alejamiento para proteger su integridad y la de sus familiares y amigos.

