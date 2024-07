Baño de deportaciones: Maduro cierra Venezuela y solo permite el ingreso de veedores prochavistas

La prohibición de entrada a Venezuela de un vuelo en el que exmandatarios latinoamericanos estaban a punto de partir desde Panamá a Caracas para ser observadores electorales, invitados en su mayoría por la oposición, más la deportación de numerosos veedores que el régimen de Nicolás Maduro consideró críticos de su gestión, sirvieron este viernes de dramático preámbulo a la cuenta regresiva que corre hacia las elecciones presidenciales de este domingo, el chavismo encabezado por Maduro busca un tercer mandato y promete "un baño de sangre" si es derrotado por el opositor Edmundo González Urrutia.

Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, enfrenta esta vez una amenaza concreta de ser derrotado, porque González Urrutia, suma el consenso de la oposición desde Plataforma Unitaria, y las encuestas que se manejan anticipan que tendría ventaja y se estaría ante la posibilidad latente de que el chavismo pueda ser derrotado. Como se sabe, González Urrutia, que fue embajador en la Argentina a principios de este siglo, fue elegido por la oposición luego de largas negociaciones por la inhabilitación política de María Corina Machado, que había arrasado en el artesanal comicio llevado adelante por el antichavismo hace unos meses.

Este viernes el gobierno de Maduro impidió la llegada de un vuelo que estaba a punto de partir desde el aeropuerto panameño de Tocumen, vía Copa Airlines, y que tenía entre sus pasajeros a numerosos exmandatarios. El tema fue denunciado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. A bordo estaban los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro.

"El avión (estaba) lleno, completamente lleno, no solo los expresidentes, sino también de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".

Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal". El poderoso líder chavista Diosdado Cabello confirmó que en Caracas se les impediría la entrada.

"Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.

La ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, habla junto a (de izquierda a derecha) la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, el ex presidente de México, Vicente Fox, y el ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial en la Ciudad de Panamá el 26 de julio de 2024. El gobierno panameño denunció que las autoridades venezolanas bloquearon el viernes el viaje a Caracas de un grupo de expresidentes latinoamericanos, fuertes críticos del gobierno de Nicolás Maduro, que pretendían observar el 28 de julio elecciones presidenciales en ese país. Foto: AFP

Europeos deportados en Maiquetía

En tanto, diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron también su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

"Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.

Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".

Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.

"Tenemos todo listo"

Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude. "Tenemos todo listo", aseguró este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.

El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios.

"¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro". González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.

Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia". "Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.

Detenciones masivas

La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas.

"Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.

Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.

