Retuvieron al periodista Jorge Pizarro en Venezuela y quieren deportarlo:  "Fue una noche de terror"

A tres días de las elecciones en Venezuela, el periodista Jorge Pizarro, enviado especial de Radio Rivadavia, fue retenido por la Policía de Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas, mientras espera ser "deportado". "Fue una noche de terror", aseguró el comunicador argentino.

Pizarro, quien viajó para cubrir los comicios de este domingo 28 de julio, donde Nicolás Maduro busca ser reelecto para un tercer mandato de seis años. “Llegué con pasaje de ida y vuelta, con reserva de hotel. Me decían que el hotel no existía y no me dejaban usar el teléfono", comenzó explicando el profesional de prensa que trabaja para Grupo Alpha.

Elecciones en Venezuela: las encuestas dan ventaja al candidato opositor

Acera de los motivos por el que fue retenido por los oficiales de Migraciones, comentó que era porque al parecer "no cumplía con los requisitos" para el ingreso al país. "Me van a deportar. Estuve en una oficina esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir”, afirmó.

En esa línea, señaló que desde el momento en que pisó el aeropuerto de la capital venezolana le realizaron más de diez interrogatorios con las mismas preguntas. “Me interrogaron varias veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos", detalló.

"Además, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video”, agregó el enviado especial en diálogo con Marcaelo Longobardi.

“Cerca de las 2.30 de la mañana, tuvimos una dificultad y tuvimos que estar una hora dentro del avión porque había un problema. Luego hicimos la fila de Migraciones, había una persona que hacía la visualización del pasaporte y, cuando vieron el mío que era argentino, me llamaron aparte”, prosiguió.

"Casi me ponen preso por preguntarle"

En otra parte de la comunicación con su compañero de Radio Rivadavia, Pizarro aseguró que fue tratado con mucha hostilidad por las autoridades y contó que "casi lo detienen" por hacerle una pregunta al policía que lo estaba interrogando.

"Una señorita con un escudo que decía Ministerio Público Popular, me interrogó severamente sin explicarme por qué. Luego me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer, inexplicablemente, casi el mismo interrogatorio y después me atendió un oficial superior que me volvió a hacer las mismas preguntas”, indicó.

“Cuando osé decirle por qué me preguntaban siempre lo mismo, si contesté siempre igual porque eran preguntas como ¿a qué viene? ¿por qué viene? ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?, solo por haberle preguntado eso, casi me pone preso", lamentó el periodista.

Marcelo Longobardi dijo que podría hacerle un juicio a Javier Milei y habló de "periodistas ensobrados"

Sentado en una cafetería para tener una mejor señal de Wifi, y custodiado por tres agentes, explicó que esperaba a que lo enviaran de regreso a Argentina, y concluyó diciendo sobre el policía: "Me dijo que las preguntas las hacía él y yo no podía responder nada, excepto lo que él me dijera. Ahí entendí lo que estaba pasando”.

El repudio de ADEPA

Luego de conocerse la situación de Pizarro, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió la detención del periodista a través de un comunicado que difundió mediante un posteo en la red social "X".

"Desde ADEPA repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro, enviado de radio Rivadavia a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo en Venezuela", sostuvo la entidad.

Y añadieron: "Pizarro arribó al aeropuerto de la capital venezolana y fue detenido e interrogado por las autoridades del área de Migraciones. Se le retuvo el pasaporte y le avisaron que será expulsado del país".

Por último, solicitaron: "Reclamamos a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a Pizarro y a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones del próximo domingo".

En los comicios, Maduro enfrentará al opositor Edmundo González, del ala de la dirigente inhabilitada María Corina Machado, y a quien la mayoría de las encuestas dan en ventaja. Por su parte, los observadores internacionales aspiran a que las partes firmen un documento por el que se comprometan a aceptar el resultado luego de que el líder chavista dijera que "podría ocurrir un baño de sangre" si no ganaba.

FP/fl