Un senador del PRO de Misiones criticó a Milei y le exigió al gobernador pronunciarse por el escándalo de Ficha Limpia

El senador nacional por Misiones, Martín Goerling (PRO), criticó al presidente Javier Milei y le solicitó al gobernador provincial, Hugo Passalacqua, que se manifieste públicamente sobre la polémica en torno a la ley de Ficha Limpia.

"Puede ser que le crea. Es horrible lo que pasó. Lo que estoy pidiendo y creo que todos tenemos que pedir es que los dos senadores que cambiaron el voto hablen y con eso se acaban todas las especulaciones", expresó Goerling.

El legislador se refirió así a la votación en el Senado que frustró la aprobación del proyecto Ficha Limpia. Luego de que Milei afirmara que “los votos no estaban” para sancionar la iniciativa, Goerling respondió: “No sé qué información manejaba el Presidente. Yo lo que puedo asegurar es que bajamos al recinto porque estaba el compromiso de aprobar la ley, por eso fue tan grande la sorpresa. La información que teníamos nosotros es la misma que tenía el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de que estaban los votos”.

En diálogo con radio Mitre, el senador también señaló el silencio mediático en su provincia: "Acá en la provincia es como que el hecho del Senado no sucedió en los medios de comunicación. Acá no es noticia, no salió en ningún diario, en ninguna radio ni en ningún medio digital. Solamente la gente se indigna y se expresa en las radios. Acá hay un silencio total porque es el control absoluto que tiene el gobernador de la provincia sobre los medios".

Tras la derrota del proyecto Ficha Limpia en el Senado, se desataron cruces entre el oficialismo y el PRO. Las tensiones se profundizaron cuando Carlos Rovira, exgobernador de Misiones y referente político de los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce —quienes modificaron su voto—, habría asegurado que el giro en la postura respondió a un pedido de Javier Milei.

Así lo revelaron los periodistas Martín Boerr, en La Nación, y Nicolás Wiñazki, en A24. Ambos difundieron conversaciones entre Rovira y legisladores misioneros, y señalaron que el propio Rovira felicitó a Rojas Decut y Arce por su accionar.

Según Boerr, Rovira habría manifestado su desacuerdo con el proyecto que busca impedir el acceso a cargos públicos a personas con condenas por delitos graves, como los de corrupción.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Silvia Lospennato, quien también encabeza la lista del PRO para la Legislatura porteña. Algunas versiones indican que la caída del proyecto también habría tenido como objetivo debilitar políticamente a Lospennato, para restarle impulso en su campaña.

Desde el Gobierno nacional no se difundió hasta el momento una versión oficial que contradiga los hechos denunciados.

En ese contexto, Lospennato dirigió su reproche directamente a Milei: "Se cayó Ficha Limpia y la impunidad y la corrupción ganaron. Los corruptos y sus defensores lo votaron y lo festejaron. Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, yo confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó".

El Presidente, por su parte, replicó a través de una entrevista en el canal Carajo: "Yo venía avisando que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio. Con sus medios afines estaban instalando que estaban los votos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ir y contarlos. Ese laburo lo hacen dos personas: Guillermo Francos y Santiago Caputo. Y los votos no estaban. Lospennato lo estaba usando para inflarse ella, pero hace ocho años que es diputada y nunca sacaron la ley y hace 17 años están en la Ciudad y no tienen Ficha Limpia".

