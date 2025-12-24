Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner

La situación clínica de Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar bajo la mirada pública luego de que el Sanatorio Otamendi difundiera un nuevo parte médico que confirmó una leve complicación intestinal tras la cirugía de urgencia por apendicitis con peritonitis localizada. La ex presidenta, que permanece bajo arresto domiciliario pero recibió autorización judicial para el traslado, continúa internada bajo observación permanente mientras el equipo tratante monitorea su evolución día a día.

El cuadro, definido como un íleo posoperatorio, aparece como una respuesta frecuente después de intervenciones abdominales y obliga a sostener un seguimiento estricto para evitar complicaciones adicionales. Aunque la evolución general sigue “dentro de los parámetros esperados”, los médicos no fijaron una fecha estimada de alta.

La dirección médica del Sanatorio Otamendi informó que la ex mandataria presentó síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una parálisis temporal del intestino que frena el tránsito intestinal por la manipulación quirúrgica y la respuesta inflamatoria posterior. El cuadro puede generar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. “Es una complicación común después de una cirugía”, explicaron los especialistas.

El parte firmado por la directora médica Marisa Lanffanconi detalló: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”.

La tomografía realizada en las últimas horas ratificó la evaluación inicial y permitió ajustar las medidas de sostén habituales para este tipo de episodios: reposo intestinal, control de líquidos, monitoreo del balance hídrico y continuidad del tratamiento antibiótico. Desde el sanatorio reiteraron que la paciente permanece “bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, y remarcaron que la ausencia de temperatura constituye un indicador favorable en este tipo de recuperaciones.

A pesar de que la operación “salió bien”, según fuentes cercanas, la evolución posquirúrgica exige controles permanentes para evitar riesgos derivados tanto de la peritonitis como del íleo. Por eso, el parte médico reiteró que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

El equipo tratante continúa realizando estudios complementarios para seguir la respuesta del organismo. Hasta ahora, no se registraron nuevos síntomas ni complicaciones adicionales. El parte médico aseguró que la evolución permanece dentro de los parámetros esperados y que la ausencia de fiebre y de signos de infección secundaria se evalúa como un dato positivo.

La extensión de su internación dependerá de la resolución del íleo y del control definitivo de la peritonitis localizada que motivó la cirugía. Mientras tanto, rige la restricción de visitas y el acceso controlado al área de internación, de acuerdo con lo establecido por el tribunal que supervisa la ejecución de su condena.

La internación de CFK en el Otamendi

Cristina Kirchner, de 72 años, fue trasladada el sábado al Sanatorio Otamendi después de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. El personal médico que la asistió determinó que, por la intensidad del cuadro, debía ser trasladada de inmediato para realizar estudios de mayor complejidad. La autorización judicial llegó en el mismo momento, dada la gravedad del diagnóstico inicial.

Luego de la cirugía de urgencia, la evolución fue monitoreada desde el inicio a través de controles continuos, antibióticos endovenosos y un drenaje peritoneal. La aparición del íleo posoperatorio obligó a reforzar la observación clínica, aunque sin cambios drásticos en el tratamiento general.

Mientras continúa internada, militantes y seguidores de la ex presidenta se congregaron nuevamente en las inmediaciones del Otamendi. Entre banderas, carteles y mensajes de aliento, la consigna “Nunca caminarás sola” volvió a aparecer como un gesto sostenido de apoyo desde el primer día de su internación.

