El vitel toné es uno de los platos infaltables en las mesas argentinas durante Navidad y Año Nuevo. Fresco, rendidor y lleno de sabor, este clásico de origen italiano se consolidó como una tradición familiar que se transmite de generación en generación.

El vitel toné tradicional combina carne vacuna cocida, cortada en láminas finas, con una salsa cremosa a base de atún, anchoas y mayonesa. Su sabor suave y la posibilidad de prepararlo con anticipación lo convierten en una opción ideal para las cenas de Nochebuena y Año Nuevo, especialmente en jornadas de altas temperaturas.

Cómo preparar vitel toné para Navidad y Año Nuevo

Ingredientes para la versión tradicional

Para la carne

1 kilo de peceto

1 cebolla

1 zanahoria

1 rama de apio

2 hojas de laurel

Sal y pimienta a gusto

Para la salsa tonnata

1 lata de atún al natural

3 filetes de anchoas

1 taza de mayonesa

2 cucharadas de mostaza

Jugo de medio limón

2 cucharadas del caldo de cocción

Procedimiento para preparar vitel toné

Cocinar el peceto

Colocar la carne en una olla con agua fría, agregar las verduras, el laurel, sal y pimienta. Cocinar a fuego medio durante aproximadamente 1 hora, o hasta que esté tierna. Dejar enfriar dentro del caldo.

Preparar la salsa

Procesar el atún, las anchoas, la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón y una parte del caldo de cocción hasta obtener una salsa lisa y cremosa.

Cortar la carne

Una vez fría, cortar el peceto en rodajas bien finas y acomodarlas de forma pareja en una fuente.

Armar el plato

Cubrir la carne con la salsa tonnata, asegurándose de que quede bien distribuida.

Reposo clave

Llevar el vitel toné a la heladera durante al menos 12 horas para que los sabores se integren correctamente.

Consejos para que el vitel toné salga perfecto

Cortar la carne bien fría facilita que las fetas queden más finas.

Si la salsa queda demasiado espesa, se puede agregar un poco más de caldo de cocción .

El vitel toné se puede preparar con uno o dos días de anticipación .

Para decorar: alcaparras, aceitunas, perejil fresco o huevo duro rallado.

El vitel toné se sirve bien frío, como entrada o plato principal liviano. Acompaña a la perfección con ensaladas frescas, pan casero y vinos blancos o espumantes, ideales para las celebraciones de fin de año.