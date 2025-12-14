Máximo Kirchner criticó “la desesperación de algunos” en el PJ bonaerense y esquivó hablar de reelección

El diputado nacional y actual líder del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, se refirió a la convocatoria del Consejo partidario prevista para el viernes 19 de diciembre, la detención de Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de recuperar el coraje para enfrentar los desafíos del país. La reunión responde a presiones de intendentes y figuras como el gobernador Axel Kicillof para garantizar comicios ordenados, ya que su mandato vence el 18 de diciembre y las elecciones podrían celebrarse entre febrero y marzo del próximo año.

En una entrevista radial, Kirchner aseguró que la convocatoria busca establecer un marco claro y participativo: el objetivo que los representantes de los afiliados puedan definir fechas, presentar candidatos y mostrar sus proyectos. "La provincia no puede tener un proyecto distinto al del país, y necesitamos asegurar que haya consenso en el partido”, agregó.

A la par, el diputado sostuvo: “Tenemos que darnos una oportunidad y no resignarnos a ser una mera colonia. Yo no quiero ser colonia de nadie”. Destacó la importancia de un país soberano y autónomo en su relación con el comercio internacional, respaldando el talento y creatividad de trabajadores y empresarios argentinos. “Es un pueblo muy trabajador, voluntarioso y creativo, y hay que lograr que recupere su autoestima”, agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por mucho menos, en 1984 se hizo la Renovación Peronista

El dirigente también criticó al presidente Javier Milei y cuestionó su estilo de gestión: “Si creemos en nuestro pueblo, nuestro pueblo va a creer en él. Necesitamos una conducción política, no electoral, que tenga coraje para decir las cosas aun cuando se enfrenten a amenazas o críticas. No se puede avanzar solo con tuits o discursos vacíos".

Sobre su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó su coraje y liderazgo: “Sigue demostrando que no tiene miedo y que piensa en los desafíos que enfrenta nuestro país. Necesitamos miles de argentinos decididos a construir un futuro diferente, porque lo que vemos todos los días no sirve a las mayorías”.

Acerca de la convocatoria del Consejo del PJ bonaerense, Kirchner explicó que la reunión del viernes será clave para definir la estrategia electoral y la transición interna: “La nominalidad de quién va a representar al conjunto es importante, pero lo primero es llegar al viernes" y garantizar un proceso ordenado. Detalló que la elección de nuevas autoridades dependerá del consenso dentro del partido y podría realizarse entre febrero y marzo.

"El tomate peronista": la historia que compartió Cristina Kirchner para cuestionar al Gobierno de Milei

"Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos, obviamente la decisión del conjunto es importante pero tenemos que llegar al viernes y sentarnos con los compañeros", disparó.

En esta misma línea, subrayó la importancia de recuperar la confianza dentro del partido: “Lo que nos debe ocupar es cómo volvemos a generar confianza incluso en sectores peronistas, para que cuando decimos que vamos a hacer algo, se cumpla. Esto es fundamental: la recuperación del valor de la palabra”.

Máximo, sobre Cristina: “Su ausencia no solo limita al peronismo, sino a todo el país”

El dirigente político se refirió a la situación de su madre y criticó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos del secretario del Tribunal que actualmente la juzga: “Más de lo mismo, más de lo mismo. Otros han ido a jugar al fútbol con Macri, otros comían todos juntos, otros se iban de turismo aventura a la Patagonia". "A esta altura, el nivel de connivencia entre sectores políticos y del Poder Judicial en función de la figura de Cristina se refleja incluso en las nuevas restricciones que le imponen”, afirmó.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria en Sán José 1111

Sostuvo el compromiso de la expresidenta con el país: “Cristina es una persona que sigue trabajando y pensando en Argentina. A pesar de no poder ser candidata en el contexto actual, insiste en colaborar, ayudar y aportar lo mejor para los argentinos y argentinas”. Además, advirtió sobre las consecuencias de su ausencia en la política: “Hoy le toca a la figura de Cristina, pero seguramente a cualquier argentino o argentina que quiera conducir el Estado en función de las mayorías se le dificultaría animarse. Lo que están haciendo es impedir que alguien se anime".

A la par, criticó a quienes consideran a su madre como un problema: “Con Cristina ausente, perdemos su experiencia en debates clave. Ella ha sabido gobernar incluso durante crisis globales como la de Lehman Brothers en 2008, y su aporte sigue siendo fundamental. Su ausencia no solo limita al peronismo, sino a todo el país: su voz ayuda a comprender la realidad económica y social que enfrentamos, con inflación, caída del consumo, recesión y despidos”.

Finalmente, destacó la relevancia política y social de su madre: “La no presencia implica perder a quien tiene mucho para aportar y cuya voz es necesaria para entender la realidad del país, con caída del consumo, recesión y despidos”.

MV/ML