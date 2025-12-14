"El tomate peronista": la historia que compartió Cristina Kirchner para cuestionar al Gobierno de Milei

A través de su cuenta oficial de X, Cristina Kirchner contó este sábado 13 de diciembre la historia de un regalo que le enviaron y terminó en su balcón. “Ayer, un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) me hicieron llegar la historia de un tomate peronista… si, así como se lee”.

CFK agregó: “Quiero compartir con ustedes la historia de la variedad del tomate criollo Juan Domingo Perón, escrita por el titular de la cátedra de genética de FAUBA Gustavo Schrauf. La narración es un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera… nada nuevo bajo el sol”.

La expresidenta cerró remarcando: “P/D: La historia enviada, vino además con un ejemplar de la planta de tomate peronista que puse en uno de mis balcones de San José 1111, junto a mis Azaleas, Santas Ritas y No me Olvides”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El posteo de Cristina Kirchner

En el texto escrito por Schrauf se lee: “Nos llamó la atención que uno de los materiales de un Banco de Germoplasma se denominará 'Perón'. Además de ser un tomate gustoso, este genotipo presenta un fruto muy carnoso... 'Perón' fue usado en Estados Unidos para generar híbridos y en programas de mejoramiento que permitieron su producción en invernáculos”.

El docente luego agregó: “En Argentina, si se realiza una búsqueda de cultivares inscriptos, se observa que no aparece el cultivar 'Perón'. Esta desaparición posiblemente sea explicada por el Decreto Ley 4161/56 que prohibió y penalizó el uso de la palabra Perón durante la dictadura de Aramburu...”.

El texto de Gustavo Schrauf, titular de la Cátedra de Genética de la FAUBA

A continuación, remarca: “Leyendo que políticas se llevaron adelante durante los años con Perón como presidente comprendemos por qué algunos mejoradores utilizaron nombres que después se prohibieron. En 1946 se había comenzado un plan de mejora en tomate, basado en los materiales que cultivaban los productores de la zona bonaerense”.

Y cierra el texto con una denuncia: “Es posible considerar que fue uno de los Programas de mejoramiento más importantes de la historia de la Argentina que se haya realizado en la especie, ya que se llegaron a evaluar más de 300 mil plantas. Quizás con la censura al cultivar 'Juan Domingo Perón', no solo se prohibió decir un nombre, sino que se quiso acallar una política que pretendía una Argentina justa, libre y soberana”.

El posteo de Cristina parece tener dos objetivos: cuestionar al actual Gobierno y, al mismo tiempo, responder a las críticas que recibió ayer de la senadora Patricia Bullrich.

El mensaje de Patricia Bullrich contra Cristina Kirchner

Ayer, la flamante senadora había apuntado contra la expresidenta en un extenso texto que publicó en su cuenta de X: “Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno. Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo”.

Y agregó: “En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”.

HM/HB