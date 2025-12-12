Cristina Fernández de Kirchner chicaneó este viernes al Gobierno y a Patricia Bullrich con la inflación y la senadora libertaria salió a responderle elevando el nivel de fuego. La llamó "señora presidiaria" y le pidió que tenga "la decencia de no opinar de economía"

"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno. Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo", le achacó en un posteo en sus redes.

Y agregó: "En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando".

"No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía", concluyó.

La chicana de Cristina Kirchner contra el Gobierno y Bullrich por la inflación

Tras conocerse el dato de inflación de noviembre, que alcanzó el 2,5%, con un acumulado de 27,9% en los primeros once meses de 2025, la exmandataria cuestionó al Gobierno y a la exministra Patricia Bullrich, al recordar que el “IPC Congreso”, en noviembre de 2015, sobre el final de su gobierno, había marcado 2,4%.

"Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%. Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios. ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?", escribio CFK este viernes en X este viernes.

Para respladar el ataque, publicó una foto de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Patricia Bullrich, senadora oficialista, y el exdiputado de PRO Pablo Tonelli. En 2015, los tres eran miembros de la Cámara de Diputados. En ese entonces, Cristina Kirchner transitaba su último año de mandato, la oposición publicaba el IPC Congreso, un índice que cuestionaba los datos oficiales.

En la foto se ve a Bullrich sosteniendo el cartel que marca una cifra una décima menor que la anunciada ahora por el gobierno libertario.

En desarrollo...

LT