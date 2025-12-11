Expulsaron a Leila Gianni de LLA por armar un bloque con dos macristas: "No existió compromiso real con nuestras ideas"

Aunque el triunfo en las últimas elecciones parecía haber terminado con las peleas internas en La Libertad Avanza, la situación volvió a complicarse porque, en las últimas horas, Sebastián Pareja, la mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, apoyó el pedido de apartar a Leila Gianni del partido, aunque la joven fue elegida concejal en La Matanza. El texto donde se comunica la expulsión es lapidario y tiene una frase durísima: "No existió compromiso real con nuestras ideas".

Según La Nación, los referentes de Pareja acusan a la exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano de traicionar el espacio de Javier Milei al salir del bloque de concejales libertarios para crear su propia bancada llamada “Alianza Libertad Republicana”, junto a dos referentes del PRO (Hernán Finocchiaro, hermano del exministro de Mauricio Macri, y Javier Ferreyra) y Ricardo Lococco.

Sebastián Pareja y Karina Milei

De esta forma, Gianni dejó claras sus diferencias con el grupo que encabeza Luis Ontiveros, hombre confianza de Pareja y figura central de La Libertad Avanza en La Matanza. Tras las últimas elecciones, la exfuncionaria buscaba encabezar la bancada libertaria en el Concejo Deliberante para obtener un mejor posicionamiento de cara a los comicios por la sucesión de Espinoza en 2027, pero, durante la campaña, había tenido fuertes cruces con Ontiveros, que la consideraba demasiado independiente.

Este miércoles, la filial del partido de Milei en la tercera sección, publicó un extenso comunicado sobre la exsubsecretaria: “Desde la Libertad Avanza La Matanza comunicamos oficialmente que la concejal Leila Gianni no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio, luego de su decisión deliberada de romper el bloque el mismo día de asumir la banca obtenida con los votos de los vecinos. Dicho accionar fue consciente y planificado, con la intención de generar división interna, quedando así demostrado que no existió compromiso real con nuestras ideas ni respeto por el mandato de las urnas”.

A continuación, afirman: “Asimismo, recalcamos que no posee domicilio en La Matanza y que su paso por este espacio fue meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real. Esas conductas no representan ni representaron jamás a La Libertad Avanza. Como bloque seguiremos trabajando unidos, con responsabilidad, sin especulaciones y defendiendo los valores de la libertad, por ello, reafirmamos que La Libertad Avanza la Matanza mantiene su cohesión, su rumbo y su compromiso con todos los matanceros, nada desviará nuestro trabajo ni nuestros principios”.

El comunicado de LLA La Matanza expulsando a Leila Gianni

El principal conflicto surgió porque la línea oficial libertaría quería colocar como cabeza de su bloque de concejales a Lorena Ramos, la pareja de Ontiveros y, frente a esa decisión que la disgustaba y al considerar que no iban a permitirle trabajar como quería, Gianni decidió fundar su propio espacio. Antes de las juras de los legisladores ya había solicitado la vicepresidencia segunda del Concejo, pero no le concedieron ese pedido.

En ese contexto de alta tensión, una fuente muy importante de LLA le dijo a LN que Pareja aprobó que Gianni fuera excluida. Además, sus ahora excompañeros piensan que ella misma se expulsó del espacio cuando decidió no sumarse a la bancada oficial. Ahora, Ramos está al frente del bloque libertario, acompañada por Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

En 2024, Pareja aceptó apoyar a la exsubsecretaria de Legales como posible candidata en La Matanza. En ese momento, la joven había establecido un vínculo directo con el presidente, a quien visitó en la quinta de Olivos.

De acuerdo al medio antes citado, personas del círculo íntimo de Milei afirman que, desde Oslo, donde fue invitado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a la líder política venezolana María Corina Machado, el mandatario expresó su malestar porque Pareja y Gianni no hubieran podido trabajar juntos en La Matana.

Consultada por PERFIL sobre este tema, Gianni eligió no responder.

Sebastián Pareja y Javier Milei

El mensaje de Leila Gianni negando haberse ido de LLA

La flamante concejal publicó el 9 de diciembre un extenso texto en su cuenta oficial de X, hablando de su salida del bloque libertario: “Para los operadores seriales les cuento: NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro León. En el día de hoy he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza y dos del Pro. Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”.

Y agregó: “En el ámbito legislativo deben primar el respeto, la transparencia, la libertad para trabajar con los valores que cada uno representa. Durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos”.

El posteo de Gianni negando que la hayan expulsado de LLA

Gianni afirmó: “Mi vocación es trabajar en cercanía de la gente y con una lógica de construcción que priorice las soluciones concretas, mas no las disputas internas. La decisión de conformar un bloque aparte tiene un objetivo preciso: en primer lugar garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad de nuestro Presidente, se desarrolle sin condicionamientos y con total libertad, siempre en defensa de los intereses de los matanceros. Seguiré acompañando toda iniciativa que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos”.

La concejal cerró su mensaje afirmando: “La pluralidad, el diálogo y el trabajo honesto son valores irrenunciables para mí, y este nuevo bloque permitirá sostenerlos sin restricciones. Agradezco a quienes me acompañan en este camino y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con más fuerza que nunca por La Matanza. Siguiendo el ejemplo de Javier Milei, priorizo la honestidad y la defensa innegociable de las ideas de la libertad. Mi voz, mis proyectos y mi trabajo estarán al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos”.

