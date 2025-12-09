María Corina Machado llegó a Oslo pero está en duda su presencia en la entrega del Nobel de la Paz

La conferencia de prensa prevista en Oslo con María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, fue cancelada por el Instituto Nobel. Al momento, su situación genera incertidumbre, debido a que vivió en clandestinidad a fines de agosto de 2024 por denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, en las que su aliado Edmundo González aseguró contar con evidencia de victoria con más del 80% de las actas.

A partir de lo que confirmaron medios internacionales, la líder opositora venezolana llegó a la ciudad, aunque todavía no se sabe si podrá asistir a la ceremonia prevista para el miércoles 10 de diciembre a las 9:00 hora argentina en la Municipalidad de Oslo. Mientras tanto, familiares de Machado, como su madre, hermanas e hijos, permanecen en el Grand Hotel de Oslo, esperando noticias sobre su llegada a la sede de la ceremonia.

Su paradero exacto todavía es desconocido, y algunos especulan que podría estar en refugios de embajadas o bajo custodia discreta para garantizar su seguridad frente a posibles amenazas del régimen chavista.

La trayectoria de Corina Machado y su liderazgo en el movimiento Vente Venezuela fueron destacados por el Comité Nobel, que reconoció su lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad política en un contexto de represión y crisis institucional. Además, el jurado subrayó que su activismo constante mantiene viva la llama de la democracia y fortalece la visibilidad de los movimientos democráticos en América Latina.

Ahora, Clara Machado Parisca, hermana de la galardonada, confirmó desde Oslo que María Corina estaba “intentando llegar a la ciudad para recibir el premio”. De acuerdo a sus declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio, aseguró que la líder opositora desea “estar acá con nosotros” y que la esperan “con fe de que llegará muy pronto”.

“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó, señalando la incertidumbre sobre cómo logró salir de Venezuela, donde el régimen chavista la ha amenazado con prisión por supuestas actividades “terroristas”. Analistas internacionales sostienen que el premio podría fortalecer la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y dar respaldo moral y diplomático a los sectores democráticos dentro y fuera del país.

Cómo reacciona Venezuela al Nobel de Paz a María Corina Machado

La ideología política del chavismo organizó una marcha en Caracas como reacción directa al Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, con el objetivo de restarle importancia al galardón, reforzar su narrativa política y demostrar control absoluto sobre el territorio nacional mediante movilizaciones masivas de sus seguidores.

Allí, Diosdado Cabello, líder del PSUV, encabezará la concentración de campesinos chavistas en la capital venezolana, programada para coincidir exactamente con la ceremonia en Oslo, bajo el pretexto de conmemorar la Batalla de Santa Inés y la figura de Florentino, al que alude como símbolo del "pueblo unido" contra "el diablo" opositor.

Cabello minimizó el Nobel calificándolo de "subasta" internacional pagada, afirmando que el verdadero premio del chavismo es el apoyo popular y reafirmando que "la única transición es al socialismo".

Javier Milei y otros líderes mundiales presentes en Oslo por el Nobel de la Paz

El presidente llegó en un viaje exprés que incluye reuniones con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre

El presidente partió el lunes hacia Oslo para participar de la ceremonia en la que María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025. Así, la visita se planificó como relámpago: la delegación oficial salió a las 20 horas y se prevé su arribo a la capital noruega el martes a las 17.30, con regreso programado para el jueves por la mañana.

Sabido es que viaja invitado por la propia Machado, tras felicitarla públicamente por la distinción, resaltando su “defensa valiente de la libertad y de la democracia” frente al régimen de Nicolás Maduro. Aquella presencia del argentino en Oslo se enmarca en un gesto de respaldo regional a la lucha democrática en Venezuela y a la visibilidad internacional.

Al momento, la actividad central será el miércoles 10 de diciembre, a las 13, con la asistencia de Milei a la ceremonia oficial en el Ayuntamiento de Oslo. Posteriormente, a las 15.30, mantendrá una audiencia con el rey Harald V, y a las 17.10 encabezará una reunión bilateral con el primer ministro Jonas Gahr Støre, con el objetivo de profundizar vínculos políticos, económicos y comerciales entre Argentina y Noruega. La agenda se completará el miércoles a las 20 horas con el regreso a Buenos Aires, con arribo estimado para el jueves 11 de diciembre a las 9.30.

Milei viaja a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

La delegación latinoamericana que acompaña a Milei incluye a Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; y José Raúl Mulino Quintero, de Panamá, todos invitados personalmente por Machado como gesto de unidad regional en apoyo a la transición democrática en Venezuela. Edmundo González Urrutia, aliado opositor venezolano, forma parte del grupo, consolidando un bloque anti-chavista que busca reforzar la visibilidad internacional.

