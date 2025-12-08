Milei viaja hoy a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei partirá este lunes por la noche rumbo a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y opositora al Gobierno de Nicolás Maduro. La invitación había sido cursada de manera personal a Milei días atrás y su presencia fue confirmada durante el fin de semana. Su regreso está previsto para el jueves por la noche.

La estadía será corta, dado el inminente cronograma legislativo: el miércoles 10 comienzan las sesiones del período de extraordinarias, convocadas para debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas laboral, tributaria y previsional. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sería por ahora su única acompañante.

Machado fue distinguida en octubre por el Comité Nobel noruego “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. La ceremonia se realizará el miércoles en el Ayuntamiento de Oslo y contará con la presencia de mandatarios como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), además del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, recibido por Milei en Casa Rosada en enero.

Desde el entorno presidencial destacan el gesto político del viaje. “La Argentina está del lado correcto de la historia. A favor de la paz y la libertad”, expresó el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, al confirmar la participación del mandatario.

La relación entre Buenos Aires y Caracas atraviesa uno de sus capítulos más tensos desde la llegada de Milei al poder en 2023. El conflicto más reciente se produjo el 8 de diciembre de 2024, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela bajo la acusación de espionaje. El caso provocó un duro cruce diplomático y reavivó las críticas del Gobierno argentino sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.

A casi un año de la detención, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que la repatriación de Gallo es “un compromiso activo” y que trabajan “sin pausa” para hacerlo posible. Sus declaraciones coincidieron con una nueva presentación de la Argentina ante la Corte Penal Internacional para que acelere su intervención frente al “deterioro” institucional venezolano, un gesto que Caracas respondió con acusaciones de “hipocresía” y “doble estándar”.

La escalada internacional también suma presión: Estados Unidos —país al que se alinea la política exterior argentina— endureció en los últimos días su postura con el cierre del espacio aéreo venezolano y advertencias sobre una eventual acción militar, profundizando el clima de incertidumbre regional.

Machado-Milei: un vínculo político consolidado

El acercamiento entre Milei y Machado no es nuevo. En 2024, dos días antes de las elecciones en Venezuela, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que la dirigente agradeció el apoyo del mandatario argentino a su candidatura y a la causa democrática. Milei se comprometió entonces a sostener su respaldo a los “valores democráticos y la libertad”, una línea que volvió a ratificar con su presencia en Oslo.

Aunque Machado afirma vivir en la clandestinidad y bajo amenaza constante, su liderazgo logró proyectarse a escala internacional. El Nobel la posiciona ahora en el centro de una escena global que Milei busca acompañar, aun en medio de una agenda interna cargada y con un frente diplomático abierto con Caracas.

