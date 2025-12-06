Javier Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Javier Milei viajará a Oslo, Noruega, para acompañar este miércoles a la dirigente venezolana Corina Machado, a quien le entregarán el premio Nobel de la Paz.

La confirmación de la presencia del mandatario argentino en el país escandinavo fue publicada desde el comando oficial de campaña de Machado, referente opositora al gobierno de Nicolás Maduro.

Milei confirmó su presencia al compartir en X el mensaje que dice: "Gracias, Argentina, por acompañar la libertad".

Y agradece a Milei "por confirmar su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, acompañando a la líder de Venezuela".

En desarrollo...

LT