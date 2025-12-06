Los F-16 sobrevolaron Buenos Aires antes del acto de presentación en Córdoba

Antes del acto que el presidente Javier Milei encabezará este sábado en Córdoba para la presentación oficial de los primeros seis cazas F-16 Fighting adquiridos por la Argentina a Dinamarca, las aeronaves realizaron el anunciado vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires, pasando por puntos emblemáticos como la Casa Rosada y el Obelisco.

“Este sábado hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable”, habían dicho desde el Ministerio de Defensa en la previa del evento.

Cientos de personas salieron a la calle para recibir los aviones que el Gobierno le compró a Dinamarca. Durante siete minutos, los F-16 sobrevolaron por la Casa Rosada a unos 2.000 metros de altura, muy cerca de la superficie, y siguieron por la Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere. Luego continuaron su rumbo hacia Río Cuarto, donde Milei encabezará la presentación oficial, a las 9.

Los seis F-16 A/B Fighting Falcon forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos.

La primera tanda de seis aviones F-16 de la Fuerza Aérea comprados a Dinamarca, vuela hacia Argentina

Las cazas, que incluyen cuatro monoplazas y dos biplazas, partieron desde la base de Vojens el pasado 28 de noviembre y arribaron al país tras realizar escalas en Zaragoza y las Islas Canarias. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.