La llegada de los aviones F-16 de la Fuerza Aérea: los detalles del ferry que los traslada a la Argentina

La Fuerza Aérea Argentina inició una de las misiones más importantes de los úlitmos años, tras el despegue del ferry (traslado) de los aviones de caza F-16 (cuatro biplazas y dos plazas), desde Dinamarca hacia la Argentina. Desde el programa del Ministerio de Defensa señalaron que “es la primera vez que se traerán aeronaves de este tipo en vuelos transatlánticos”. El vuelo hacia nuestro país es escoltado por un Hércules C-130, el Boeing 737 matrícula T-99 y un KC-135R para reabastecer combustible durante el recorrido.

El KC-135R Stratotanker es un avión cisterna que puede operar a altitudes de hasta 15 mil metros, transportar 37 toneladas de nafta y es tripulado por un mínimo de tres personas.

La primera tanda de seis aviones F-16 de la Fuerza Aérea comprados a Dinamarca, vuela hacia Argentina

Las aeronaves aterrizarán en Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde operarán temporalmente, hasta que estén terminadas las obras que se están llevando a cabo en la VI Brigada Aérea de Tandil en la provincia de Buenos Aires.

El brigadier mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, señaló en declaraciones otorgadas al sitio especializado DEF Online que “14 mil kilómetros nos separan de Dinamarca y, a ello se suma que existen condiciones climatológicas opuestas”.

De acuerdo con la información oficial difundida por la cartera de Defensa, este viernes 28 de noviembre, los F-16 partieron desde Dinamarca con destino España. En la Península Ibérica, aterrizaron en la ciudad de Zaragoza para realizar una parada técnica.

Un detalle, no menor, es que el viaje que realizan los aviones de caza F-16 no se puede monitorear a través de la aplicación Flight Radar 24 (se los puede ver, pero no identificar). Sin embargo, el que sí figura es el Boeing 737 matrícula T-99 que los acompaña.

Gustavo Valverde: “Es un desafío traer los seis aviones F-16”

“Es un desafío traer los seis aviones F-16, sobre todo en lo que respecta al apoyo logístico”, aseguró Gustavo Valverde en el marco de la entrevista citada

Para llegar al destino final que será la provincia de Córdoba , las tripulaciones seleccionadas para traer a los F-16 (integradas por argentinos y daneses) tienen que emprender una serie de periplos nada simples. Sin ir más lejos, deberán atravesar varios espacios aéreos (de distintos países).

Avión F-16B MLU Block 10, que será utilizado para instrucción y adiestramiento

En la antesala de su aterrizaje en suelo argentino, las naves realizarán dos escalas técnicas en España y Brasil. En primer lugar, recalará en la Base Aérea de Zaragoza, en las instalaciones del Ejército del Aire y Espacio Español. En tanto que, posteriormente llevarán a cabo una parada técnica en la localidad brasileña de Natal para repostar.

