La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paros que restringirá despegues de vuelos nacionales e internacionales durante las fiestas de fin de año, el período de mayor movimiento aéreo en el país. Además, las medidas afectarán la planificación de vuelos y podrían generar demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos de todo el país.

A esta altura, el conflicto se mantiene sin resolución desde hace varios meses. Durante noviembre, el gremio ya había llevado adelante interrupciones parciales que impactaron en la aviación de carga, como forma de protesta por el incumplimiento de acuerdos firmados con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la compañía estatal que administra los servicios de navegación aérea luego de semanas de reclamos sin respuestas.

De acuerdo con ATEPSA, el agravamiento del plan de lucha responde al estancamiento de las negociaciones y a la falta de respuestas formales por parte de la empresa. Sostienen que “desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 se registra una ausencia sostenida de diálogo y una postura inflexible, tanto en materia salarial como frente a una situación operativa crítica que venimos advirtiendo”, señaló el gremio de controlares en un comunicado.

El plan escalonado afecta principalmente autorizaciones de despegues y planes de vuelo​ en aeropuertos

El gremio denuncia meses sin avances en negociaciones, con paritarias por debajo de la inflación

Los puntos centrales de la demanda se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto asignado al refrigerio, la actualización de la trayectoria laboral, la respuesta a más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la negociación paritaria.

Al mismo tiempo, el gremio cuestionó la falta de reacción de la empresa frente a las medidas adoptadas el mes pasado. “Aun con afectación real del servicio, no hubo convocatorias para intentar destrabar el conflicto”, expresaron, y advirtieron que la situación laboral y salarial del sector continúa deteriorándose. Desde EANA, en tanto, aseguraron que mantienen la voluntad de diálogo y remarcaron la necesidad de sostener las instancias de negociación.

De hecho, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de acercar posiciones y evitar mayores complicaciones durante las fiestas. La semana pasada ya se había realizado una audiencia virtual, aunque no hubo acuerdo.

Cómo es el cronograma de paros que afectará los vuelos

El cronograma de paros anunciado por el gremio de controladores aéreos se dará en plena temporada alta y podría poner a prueba las nuevas limitaciones a las medidas de fuerza. Ante este escenario, la Secretaría de Trabajo analiza la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria para garantizar la operatoria aérea durante las fiestas:

Según lo informado, las medidas se aplicarán en franjas horarias puntuales y afectarán principalmente los despegues:

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El gremio ya aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues, mediante la restricción de autorizaciones de aeronaves en tierra. Quedarán exceptuadas de las restricciones las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y las vinculadas a búsqueda y salvamento, que continuarán operando con normalidad.

Simultáneamente, el conflicto coincide con el debate parlamentario sobre la reforma laboral, que cuestiona la vigencia de convenios colectivos obsoletos y limita el derecho a huelga en servicios esenciales como el control aéreo, que comenzará esta semana en el Senado de la Nación.

La CGT cruzó al Gobierno por afirmar que la reforma laboral será retroactiva: “Fue un sincericidio”

Al mismo tiempo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) convocó a una movilización a Plaza de Mayo el jueves, a partir de las 15, en rechazo al proyecto oficial del presidente Javier Milei. Esta medida forma parte de un plan de lucha gradual que incluye la adhesión de ATE, CTA y UOM, pero sin paralización total de actividades.

