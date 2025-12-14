Inteligencia artificial y elecciones

Existe una enorme distancia entre la mentalidad del “viejo poder“, propia de la mayoría de políticos y analistas de mentalidad tradicional, y las percepciones de la vida de la mayor parte de la población.

Los primeros discuten sobre lo que les interesa: si vuelve Cristina o si va a la cárcel, si Milei está salvando a la Argentina o si debe ser derribado. Sus ofertas de campaña siguen siendo las de hace diez años, pertenecen a una película antigua. Los cómicos arrebatos de los legisladores cuando juraron sus bancas son parte de un circo de pueblo que aburre.

La gran pregunta es: ¿qué mueve a los votantes de Milei, Trump, Mamdani, Castillo, que saliendo de esa lógica ganan las elecciones? ¿Cuál es la diferencia de los dos tipos de espectáculo? James Carville, el consultor que inició una nueva etapa de la consultoría con la campaña de Clinton en 1993, dijo, analizando las últimas elecciones norteamericanas, que “los republicanos ganan porque gritan; los demócratas deben gritar más”.

El análisis político necesita ser más serio; la vieja consultoría colapsó. Algunos candidatos aplicaron esta idea en las últimas elecciones argentinas: insultaron violentamente a Milei, se metieron con su vida personal, y no consiguieron el mínimo de votos para llegar al Parlamento. No se trata solo de dar alaridos. Lo mismo ocurrió con algunos candidatos serios, con propuestas, que fueron demasiado grises para que los votantes los regresaran a ver.

La crisis de la política no tiene tanto que ver con los líderes, la gente es la que cambió. Para superarla, hay que estudiar campañas concretas en varios países, y sacar conclusiones generales que nos permitan comprender a los electores. También se necesita estudiar la bibliografía que se produce en las mejores universidades del mundo sobre el tema. Necesitamos actualizarnos todos los días.

Hace pocas semanas, el editorial del Massachusetts Institute of Technology (MIT) publicó el libro Shared Wisdom Cultural Evolution in the Age of AI, probablemente el más importante acerca de la IA y comunicaciones, y su impacto en los seres humanos, de la última década.

El MIT es una de las universidades más importantes del mundo. Reúne, entre sus profesores y graduados, a ochenta premios Nobel. Su excelencia académica, asentada en la realidad y la producción, lo ha convertido en uno de los pilares de la revolución tecnológica.

Pentland dirige el del MIT. Su grupo de investigación y su programa de emprendimiento han generado más de treinta empresas exitosas que aplican sus teorías. Es autor de libros con gran impacto en las empresas de nueva generación, entre los que están: Social Physics, Unlocking Collective Intelligence Through the Science of Social Networks y What Managers Need to Know About Data Exchanges.

El desarrollo de las comunicaciones me ha permitido adquirir el libro en cuanto fue publicado y concentrarme en su estudio durante semanas. No se pueden entender bien las actitudes de los consumidores y de los electores, sin estudiar los últimos informes de una ciencia que avanza a una velocidad vertiginosa, rompiendo todos los paradigmas.

El libro de Pentland desarrolla conceptos que ayudan a entender la brecha que separa a la élite política de la realidad de la gente. El texto critica el “modelo mecánico”, un enfoque que trata las complejas situaciones humanas como problemas de ingeniería, asumiendo que tienen todos los datos relevantes para reflexionar sobre ellas y manejarlas. Nuestra cultura tiende a glorificar la lógica y el razonamiento deductivo, pero sin mucho contacto con la realidad y un seguimiento continuo de los resultados, la lógica y la razón suelen fallar. El método deductivo sigue siendo útil, por supuesto, para orientar experimentos y para extraer conclusiones a partir de ellos.

Pero, más allá de los datos experimentales que son la guía, necesitamos usar también el razonamiento abductivo, que privilegia la creatividad y la imaginación, permitiéndonos formular hipótesis o teorías que no se habían considerado previamente porque contradecían los paradigmas vigentes, que están en cuestión.

Las sociedades actuales se hicieron complejas y cambian con fluidez respondiendo a nuevas situaciones efímeras, son todo lo contrario del modelo mecánico al que hemos estado habituados empresarios, políticos y estudiosos tradicionales. El libro ofrece ideas sobre cómo usar tecnologías como los medios digitales y la IA para que apoyen nuestra capacidad humana de creación en vez de debilitarla. Combina la experiencia y la formación de Pentland tanto en ciencias sociales como en tecnología de punta, para ofrecer una visión holística de los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en la era de la IA. Analizando profundamente la historia, el autor sostiene que, cuanto mejor comprendamos los factores que aceleran la evolución cultural, mayores serán nuestras posibilidades de superar la crisis actual.

* Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.