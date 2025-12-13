Murió Héctor Alterio a los 96 años, leyenda del cine argentino

El actor argentino Héctor Alterio murió este sábado por la mañana a los 96 años. La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Instagram del productor teatral español Jesús Cimarro, quien trabajó con el actor en sus últimos espectáculos.

“Siento comunicar el fallecimiento esta mañana de nuestro gran actor Héctor Alterio”, escribió Cimarro. En el mismo mensaje, añadió: “Se nos va un grande de la escena española y argentina. Mi pésame a la familia querida Tita, Malena, Ernesto. Buen viaje querido Héctor. Te echaremos mucho, mucho de menos”.

El productor español Jesús Cimarro confirmó la muerte de Héctor Alterio a sus 96 años

La muerte de Alterio, protagonista de filmes como "La Historia Oficial" (ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986), "La Patagonia Rebelde", "La Tregua", "Caballos Salvajes" y "El hijo de la novia", generó una inmediata repercusión en medios de comunicación de España, Argentina y Sudamérica, donde su figura es reconocida como una de las más influyentes del cine, el teatro y la televisión en lengua española durante más de siete décadas.

Radicado en Madrid desde mediados de los años setenta, Alterio desarrolló una carrera artística que atravesó contextos políticos complejos, un exilio forzado y una consolidación internacional que lo convirtió en un referente cultural en ambos lados del Atlántico.

De Buenos Aires al centro de la escena: los primeros años y la formación teatral

Héctor Benjamín Alterio Onorato nació el 21 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de inmigrantes italianos, se formó en arte dramático en una etapa en la que el teatro independiente comenzaba a ganar espacio frente a los circuitos tradicionales.

Durante la década de 1950 inició una intensa actividad teatral que lo llevó a integrarse en grupos experimentales y a participar de un proceso de renovación estética del teatro argentino. En ese marco, fue uno de los fundadores del grupo "Nuevo Teatro", un espacio clave para la difusión de nuevas dramaturgias y formas de puesta en escena.

Su trabajo en el teatro no se limitó a la actuación: Alterio también participó en tareas de dirección y producción, lo que le prmitió tener una mirada integral sobre el hecho artístico. Esa formación marcaría de manera decisiva su posterior desempeño en el cine y la televisión.

En paralelo, comenzó a construir un perfil interpretativo asociado a personajes complejos, de fuerte densidad psicológica, una característica que se mantendría constante a lo largo de toda su carrera.

Ya en los años sesenta, Alterio era considerado uno de los actores más sólidos del teatro argentino, con una presencia permanente en salas independientes y oficiales, y con reconocimiento tanto de la crítica como del público.

En desarrollo...

