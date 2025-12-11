Alerta por el cometa 3I/ATLAS: expertos detectaron “signos de activación” antes de aproximarse a la Tierra

La última captura del cometa 3I/ATLAS, detectó “signos de activación” que volvieron a despertar la incertidumbre de los científicos de la NASA. De acuerdo a la trayectoria que está siendo monitoreada por la agencia espacial estadounidense junto a la Agencia Espacial Europea (ESA), se dirige hacia la Tierra a una velocidad de 60 kilómetros por segundo y alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta, cuando se aproxime 270 millones de kilómetros el próximo viernes 19 de diciembre.

La fotografía más reciente del objeto interestelar, tomada por el telescopio Hubble de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio el 30 de noviembre, reveló datos sobre la composición del material expulsado y el patrón de rotación de su núcleo.

Científicos de la NASA afirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene "moléculas fundamentales para la vida"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hace cinco días el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice), perteneciente a la ESA, utilizó cinco de sus instrumentos para analizar al cometa 3I/ATLAS con el propósito de recopilar información de su origen, estructura y composición química, que será divulgada recién en febrero de 2026.

Cometa 3I/ATLAS

Las recientes imágenes difundidas por la NASA y otros organismos espaciales, muestran con nitidez parte de su estructura de polvo y gas, lo que abre interrogantes sobre la estructura del cuerpo celeste.

¿Qué es el gas hidroxilo descubierto por la NASA como elemento del cometa 3I/ATLAS?

El gas hidroxilo (OH) representa un indicador valioso para detectar la presencia de agua en el espacio interestelar. Esta molécula se forma cuando los rayos ultravioleta del Sol rompen las moléculas de agua (H2O) en átomos de hidrógeno y radicales hidroxilo.

Dicho descubrimiento, podría reescribir la historia de los orígenes planetarios. Cada molécula de este cuerpo celeste, señalan los astrofísicos, es como un mensaje químico viajando por el tiempo. En este sentido, plantearon que “evidencia que la materia orgánica y el agua pueden formarse e incluso, conservarse fuera del Sol”.

La NASA divulgó la última imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el telescopio Hubble

Cometa 3I/ATLAS

El grupo de científicos de la NASA que lleva a cabo el estudio sobre el cometa 3I/ATLAS afirmó que se detectaron ‘ingredientes’ o compuestos orgánicos en su estructura, lo que reflota la teoría que sostiene que los bloques básicos de la química biológica pueden encontrarse esparcidos por toda la galaxia.

En este sentido, afirmaron que su composición contiene “moléculas fundamentales para la vida” como cianuro de hidrógeno (HCN) y metanol (CH₃OH).

Científicos que monitorean al cometa 3l/ATLAS revelaron la emisión de un 'latido cósmico' cada 16 horas

Los especialistas de la agencia espacial estadounidense precisaron que la coma del 3I/ATLAS está dominada por dióxido de carbono en un porcentaje extraordinario: casi 8 a 1 respecto al agua (H₂O).

PM / EM