Científicos que monitorean al cometa 3l/ATLAS revelaron la emisión de un 'latido cósmico' cada 16 horas

Los científicos de la NASA junto al ex jefe del Departamento de Astronomía de Harvard, Avi Loeb, revelaron que el cometa 3I/ATLAS emite un ‘latido cósmico’ cada 16 horas. La singularidad química, se debe a los pequeños granos de hielo en la superficie de su núcleo, que da lugar al aumento temporal de la luminosidad de la estructura cometaria, durante el período de rotación sobre sí mismo.

El agua en estado sólido se sublima y provoca la expulsión de un chorro de material compuesto por gas y polvo que inunda la coma de forma intermitente. Avi Loeb explicó que “el halo que está alrededor del objeto se contrae y expande cada vez que se liberan estos chorros de material”.

Hallazgo impactante del cometa 3I/ATLAS: detectaron erupciones de “volcanes de hielo”

Extraños fenómenos continúan ocurriendo durante la trayectoria del objeto interestelar dentro del Sistema Solar, que dentro de quince días alcanzará su punto máximo de aproximación al planeta Tierra.

Imagenes recientes del cometa 3I/ATLAS

El equipo de la NASA sostiene que los ‘latidos’ del cometa 3I/ATLAS son provocados por la radiación solar. En tanto que, el físico norteamericano plantea que se trata de un “sistema de enfriamiento”.

Su composición de hielo, polvo y gases intactos, lo convierte en una cápsula del tiempo cósmica, que contiene información sobre los procesos químicos más antiguos de la galaxia.

Impactantes cambios en el cometa 3I/ATLAS: qué revelaron los telescopios de la NASA

Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio afirmaron que los ‘latidos’ se producen de forma periódica y como otros aspectos, no parecen tener una explicación acorde a los modelos tradicionales.

Las propiedades químicas “inéditas” del cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS presenta propiedades químicas “inéditas”. De acuerdo a los análisis espectroscópicos revelan un mezcla poco habitual: dióxido de carbono, agua, cianuro y una aleación de níquel que nunca se detectó en la naturaleza.

Cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS gira a 57 kilómetros por segundo y continúa una trayectoria hiperbólica en el Sistema Solar

Su desequilibrio elemental, con mucho níquel y casi nada de hierro, no se corresponde con los patrones conocidos de los cometas del Sistema Solar.

