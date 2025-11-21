La teoría que vincula al cometa 3I/ATLAS con el posible desarrollo de vida inteligente en Marte

Una nueva teoría reciente planteada por los científicos que monitorean su trayectoria, afirma que el cometa 3I/ATLAS depositó moléculas reactivo-orgánicas que pudieron modificar las capas de la atmósfera marciana. De acuerdo a modelos preliminares, su paso Marte podría haber generado nueva vida inteligente a través de un proceso de “terraformación accidental”, concepto utilizado en el ámbito de la ciencia para la descripción de cambios no planificados originados por interacciones entre cuerpos celestes.

Afirmaciones recientes sugieren que estas alteraciones podrían, de manera hipotética, abrir la puerta a etapas iniciales de procesos que, con el tiempo adecuado, permitirían condiciones propicias para la aparición de organismos avanzados.

Desconcierto en la NASA tras el hallazgo de una misteriosa roca en Marte que podría ser un "meteorito metálico"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Vida inteligente en Marte tras el paso del cometa 3I/ATLAS?: “los efectos observados aún no son concluyentes”

Ante este presunto escenario, los investigadores llevan a cabo análisis rigurosos con el fin de poder constatar la conjetura que se encuentra bajo estudio. En este sentido, repararon en que “los efectos observados aún no son concluyentes” y “se trata de un planteamiento sin validar, que requiere más análisis”.

Cometa 3I/ATLAS

El punto central de la hipótesis plantea que el objeto interestelar, al transportar grandes cantidades de compuestos volátiles, interactúa con la superficie del planeta rojo de forma distinta a la pensada en un comienzo. Esta idea, aunque especulativa, ha reabierto debates sobre cómo la ciencia analiza valores atípicos en cuerpos celestes.

|La NASA confirmó cuándo divulgará las imágenes “inéditas” del cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS presenta propiedades químicas “inéditas”. De acuerdo a los análisis espectroscópicos revelan un mezcla poco habitual: dióxido de carbono, agua, cianuro y una aleación de níquel que nunca se detectó en la naturaleza.

Su desequilibrio elemental, con mucho níquel y casi nada de hierro, no se corresponde con los patrones conocidos de los cometas del Sistema Solar.

La teoría que vincula al cometa 3I/ATLAS con el posible desarrollo de vida inteligente en Marte

La NASA revelará “imágenes inéditas” del cometa 3I/ATLAS con mayor nitidez

Nicole Driessen, investigadora postdoctoral en radioastronomía de la Universidad de Sidney, explicó que “el cometa 3I/ATLAS es posiblemente lo más antiguo que hemos visto en nuestro Sistema Solar.

Nuestro Sistema Solar se formó hace 4600 millones de años , mientras que investigaciones recientes apuntan a que podría tener más de 7000 millones de años o más”.

PM/DCQ