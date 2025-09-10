La NASA anuncia que hay indicios de que hubo vida en Marte

La NASA dio una conferencia de prensa este miércoles para anunciar que podría haber evidencias de vida arcaica en Marte. El análisis de un roca que el rover Perseverance extrajo de la superficie de Marte en julio del años pasado contiene lo que podría ser interpretado como biofirmas, es decir estructuras de origen biológico. Un estudio de la revista Nature asegura que la piedra reúne tiene una combinación de rasgos químicas, minerales y de textura que indicarían rastros de vida.
La muestra analizada proviene de una formación rocosa rojiza llamada "Cheyava Falls", ubicada en un antiguo lecho de un río seco en el Cráter Jezero. Los estudios permiten pensar que hace miles de millones de años podría haberse desarrollado vida microbiana allí.
El nuevo hallazgo de la NASA refuerza la hipótesis de que Marte tuvo vida hace millones de años
"La búsqueda constante de indicios de vida en Marte se fundamenta en que es un planeta cercano y de fácil exploración, como lo hacemos con el rover Perseverance", explica Andrea Buccino, investigadora independiente en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA-CONICET). "Lo que se piensa es que Marte tuvo vida en el pasado, no que la tenga ahora, ya que actualmente es un planeta muy hostil para la vida debido a su atmósfera y a sus cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, se cree que en un pasado remoto, en términos de eras geológicas —hace millones de años—, las condiciones fueron más amigables. Se cree que en ese entonces, Marte tenía una atmósfera que le mantenía la temperatura y el agua líquida, lo que permitía el desarrollo de la vida. Encontrar una roca con compuestos que puedan devenir de procesos orgánicos es un indicio de esa vida que existió en Marte en el pasado".
Por qué ya es muy difícil que haya vida en Marte
.¿Qué hizo que Marte perdiera las condiciones necesarias para albergar vida? "La atmósfera de Marte cambió y se erosionó por el viento solar", explica Buccino. "Esto ocurrió porque Marte no posee un escudo magnético tan fuerte como el que nos protege en la Tierra. Marte perdió su campo magnético, o este no fue tan fuerte o se apagó; la atmósfera se erosionó y se perdieron esas condiciones de habitabilidad que Marte tenía, que eran más parecidas a las de una Tierra primitiva".
En este contexto, la detección de lo que se denomina un biomarcador —un compuesto conectado con formas de vida o con procesos biológicos en su generación— resulta un hallazgo significativo. "Este biomarcador es una evidencia que ayuda a confirmar que la vida microbiana en Marte, una vida antigua o arcaica, fue posible. De esta manera, todos los escenarios que postulan un Marte habitable en el pasado ganan peso, importancia y se vuelven más certeros", desarrolla Buccino. Aunque aclara: "En un pasado muy remoto".
