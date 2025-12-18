El estreno en enero 2026 de la nueva serie de época de Netflix Agatha Christie: Las siete esferas, basada en su novela homónima, reavivó el interés por las adaptaciones audiovisuales de la autora británica, especialmente aquellas ambientadas en escenarios de lujo y alta sociedad. En ese contexto, varias películas inspiradas en sus libros se encuentran disponibles en plataformas de streaming en Argentina y vuelven a captar la atención de los fanáticos del misterio clásico.

Agatha Christie, considerada la “reina del crimen”, construyó un universo narrativo marcado por enigmas policiales, crímenes aparentemente imposibles y personajes que se mueven entre mansiones aristocráticas, trenes de lujo y viajes exóticos. Ese ADN se trasladó al cine en múltiples oportunidades a lo largo de décadas.

En los últimos años, el director y actor Kenneth Branagh impulsó una nueva saga cinematográfica centrada en Hércules Poirot, uno de los detectives más célebres de la literatura. Estas producciones combinan fidelidad al espíritu original de las novelas con una puesta en escena moderna y grandes elencos internacionales.

Aunque existen decenas de adaptaciones de los libros de Christie, muchas no están disponibles actualmente en las principales plataformas del país. A continuación, un repaso por las películas de época basadas en sus novelas que sí pueden verse en Argentina, con detalles sobre sus tramas y dónde encontrarlas.

De qué tratan las películas de época basadas en Agatha Christie

Asesinato en el Expreso de Oriente (Murder on the Orient Express, 2017) marca el inicio de la trilogía cinematográfica dirigida por Branagh y basada en las novelas de Agatha Christie. Se trata de la cuarta adaptación para la pantalla grande de este clásico del policial.

La historia se sitúa en 1934 y comienza con Hércules Poirot resolviendo un caso en Jerusalén antes de abordar el legendario tren Orient Express rumbo a Europa. Durante el viaje, un empresario inescrupuloso recibe amenazas de muerte y le ofrece al detective que actúe como su guardaespaldas, propuesta que Poirot rechaza.

"Asesinato en el Expreso de Oriente" fue estrenada en 2017.

Poco después, el hombre aparece asesinado en su compartimento. Una avalancha deja al tren varado y obliga al detective belga a investigar a los pasajeros, todos potenciales sospechosos, antes de que el asesino vuelva a actuar. El film cuenta con un elenco estelar que incluye a Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Josh Gad y Leslie Odom Jr. Tiene una duración de 1 hora y 55 minutos y clasificación 13+.

Muerte en el Nilo (Death on the Nile, 2022) continúa la saga y adapta la novela homónima publicada por Christie en 1937. Kenneth Branagh vuelve a dirigir y a ponerse en la piel de Hércules Poirot.

En esta ocasión, el detective se encuentra de vacaciones en Egipto, a bordo de un lujoso barco que navega por el río Nilo. El viaje se transforma en una investigación criminal cuando la luna de miel de una pareja aparentemente perfecta se ve abruptamente interrumpida por un asesinato.

"Muerte en el Nilo" fue estrenada en 2022.

Rodeado de desiertos y las imponentes pirámides de Giza, Poirot debe desentrañar una trama atravesada por pasiones, celos y ambición, en la que ningún pasajero queda fuera de sospecha. El reparto coral incluye a Gal Gadot, Annette Bening, Letitia Wright, Armie Hammer, Sophie Okonedo, Emma Mackey, Rose Leslie, Jennifer Saunders, Russell Brand y Tom Bateman. La película dura 2 horas y 9 minutos y tiene clasificación 14+.

Cacería en Venecia (A Haunting in Venice, 2023) es la entrega más reciente de la trilogía y presenta un giro hacia el suspenso con elementos sobrenaturales. Dirigida nuevamente por Branagh, está basada parcialmente en la novela Las manzanas y funciona como cierre de la saga iniciada en 2017.

La trama se desarrolla en la Venecia de posguerra, durante la víspera de Halloween. Hércules Poirot, ya retirado y viviendo en un exilio autoimpuesto, acepta a regañadientes asistir a una sesión de espiritismo en un palazzo decadente y aparentemente embrujado.

"Cacería en Venecia" fue estrenada en 2023.

Cuando uno de los invitados es asesinado, el detective se ve obligado a volver a la acción y a adentrarse en un mundo de sombras, secretos y sospechas dentro de la alta sociedad veneciana. Kenneth Branagh encabeza el elenco, acompañado por Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey, Helena Bonham Carter, Kelly Reilly, Camille Cottin, Jude Hill y Riccardo Scamarcio.

Dónde ver las películas de Agatha Christie en Argentina

Las tres películas de época protagonizadas por Hércules Poirot y dirigidas por Kenneth Branagh están disponibles en Argentina a través de Disney+, dentro de su catálogo de cine de misterio y drama. Estas producciones reúnen algunos de los títulos más recientes y populares basados en las novelas de Agatha Christie, con una cuidada reconstrucción de época y grandes figuras del cine internacional.

Si bien existen muchas otras adaptaciones de los libros de la autora británica, como Casa Torcida (2017) o Agatha Christie: Poirot - Cinco Cerditos (2003), pocas de ellas se encuentran actualmente disponibles en las principales plataformas de streaming del país.