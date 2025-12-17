LLA: La Libertad Arrolla

Dispuesto a (im)poner sobre la mesa el triunfo electoral de octubre, el Gobierno avanza a pie firme para conseguir respaldo legislativo a iniciativas que hasta ahora le resultaban esquivas. En tiempo récord, este miércoles se encaminaba hacia la aprobación en Diputados del Presupuesto 2026 -el primero de la era Milei- y del proyecto de Inocencia Fiscal.



En el Senado está activado, a todo vapor, el operativo para intentar que antes de que termine el año se consiga la media sanción de la reforma laboral y se convalide la norma presupuestaria.



Para alcanzar estos objetivos, el oficialismo apeló en ambas cámaras a la rosca política que tanto dice despreciar en su relato anti casta.

La senadora Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se pusieron al frente de las negociaciones con opositores y dialoguistas. Toma y daca navideño.



Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y regla fiscal: el Gobierno apuesta a una sesión clave en Diputados

Al mismo tiempo, los recambios definidos por el Ejecutivo en su equipo ratifican la profundización de un rumbo. Así como hace algunas semanas en Cancillería se nombró a un hombre del riñón de Luis ‘Toto’ Caputo y en Defensa al jefe del Ejército (por primera vez un militar al frente del área desde el regreso de la democracia), las nuevas designaciones confirman un camino sin simulaciones.



En el Banco Nación ascendió a su presidencia el vice, Darío Wasserman, y en ARCA quien hasta ahora lideraba la DGI, Andrés Vásquez. Aunque ambos reportan a diferentes terminales, el primero a Karina Milei y el segundo a Santiago Caputo, coinciden en que eran el verdadero poder detrás de quienes formalmente encabezaban las entidades.



Es necesario un asterisco con formato de interrogante. Oficialmente, se contó que Juan Pazo, que estaba como número uno de ARCA y es un hombre de suma confianza del ministro Caputo, se alejaba para dedicarse a su actividad privada. ¿Será ese el verdadero motivo? Porque hasta ahora no había tenido empacho en vincular algunas de esas actividades con su tarea oficial, según dejan trascender voces libertarias.



En este tipo de intrigas también lucen parecidos los recién ascendidos Wasserman y Vásquez. Intereses en el rubro inmobiliario, antecedentes controvertidos y conexiones con el oscuro mundo de los servicios de inteligencia aparecen en sus perfiles.



Amén, claro, de dos perlitas. El nuevo jefe del BNA es marido de Pilar Ramírez, la referencia porteña de la hermanísima Karina. El nuevo jefe de la agencia recaudatoria es investigado en la justicia por propiedades y sociedades no declaradas. El olfato indica que en esa causa se acentuará la siesta.

El Gobierno hace oídos sordos a cualquier objeción y acelera. Con una dosis concentrada de pragmatismo, imprescindible para conseguir voluntades legislativas. Habrá que ver en otras instancias qué sucederá con las judiciales.

Además de su propia enjundia, Milei & Cía. cuenta con la inestimable contribución de un peronismo a la deriva, balcanizado en tribus provinciales y, en el principal distrito que administra, envuelto en una guerra interna infinita.

Se deberá evaluar si la previsible movilización masiva de los gremios contra la reforma laboral, este jueves 18, cambia la lógica disgregadora que atraviesa la principal fuerza opositora.



Más allá de la espuma autocelebratoria, no parece que esta marcha cambie nada. Acaso eso explique por qué el Gobierno evitó la más mínima gestión para abortarla. Hasta le resulta funcional.