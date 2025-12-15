Cómo quedará la jubilación mínima de ANSES en enero de 2026 tras el ajuste por inflación

La jubilación mínima que paga la ANSES se ubicará en $349.303,33 en enero de 2026, tras aplicarse un aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. El ajuste se enmarca en el esquema de movilidad mensual que rige desde abril de 2024 y que actualiza los haberes en función de la inflación registrada dos meses antes.

Este mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula de movilidad trimestral y dispuso aumentos automáticos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a los ingresos del sistema de seguridad social.

Posible bono adicional y refuerzos de ingresos

Al monto base de la jubilación mínima podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad para enero aún debe ser confirmada oficialmente. De mantenerse este refuerzo, quienes perciben el haber mínimo alcanzarían un ingreso total de $419.303,33 durante el primer mes de 2026.

Este complemento también se aplicaría a otras prestaciones de menor cuantía, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, reforzando los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Cómo quedan las principales prestaciones previsionales

Con el aumento del 2,47%, la PUAM se ubicará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $244.523,04. En caso de confirmarse el bono, estos montos se elevarían a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente.

En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo extraordinario.

Impacto del aumento en las asignaciones sociales

El incremento por movilidad también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, mientras que la AUH por hijo con discapacidad se actualizará a $408.697,46.

Por su parte, la Asignación por Embarazo quedará establecida en $118.454,32, de los cuales el 80% se cobra de manera mensual y el 20% restante se acumula hasta la presentación anual de la libreta sanitaria y educativa.

Un sistema de actualización mensual consolidado

El esquema de movilidad mensual, vigente desde abril de 2024, establece que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajusten automáticamente según la inflación, sin necesidad de nuevos decretos a partir de enero de 2025. De este modo, los haberes previsionales se actualizan de manera más ágil frente a la evolución de los precios, aunque su poder adquisitivo continúa sujeto al ritmo de la inflación.

Mientras tanto, ANSES avanza en paralelo con el calendario de pagos de diciembre, que incluye el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes al último mes de 2025, con aguinaldo y refuerzos para los ingresos más bajos.

LV / lr