La fiscalía se opone a las salidas transitorias laborales para ‘La Toretto’

El Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata quedó ante una nueva definición en la causa que tiene como imputada a Felicitas Alvite. La joven, conocida públicamente como “La Toretto”, pidió autorización para salir de su domicilio en Gonnet y trabajar como niñera, pero la solicitud fue rechazada por el bloque acusatorio y ahora aguarda una decisión judicial.

El planteo fue presentado por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes argumentaron que Alvite “necesita trabajar por su edad y porque no está estudiando”. La respuesta fue inmediata: la fiscalía de juicio, a cargo de Martín Chiorazzi, adhirió a la postura de la querella que representa a la familia de Walter Armand, el motociclista de 36 años que murió tras ser embestido en la esquina de avenida 13 y 32.

Con ese escenario, el futuro laboral de la imputada quedó supeditado a la evaluación del tribunal, que todavía no estableció un plazo para pronunciarse. La decisión será determinante para saber si Alvite puede salir de su casa para cuidar a un niño de un año y medio mientras transita la prisión domiciliaria.

Alvite llegará a juicio acusada de “homicidio simple con dolo eventual”, una figura penal que prevé penas de hasta 25 años de prisión. En el mismo expediente también será juzgada Valentina Velázquez, imputada por “prueba de velocidad” por su presunta participación en la maniobra vehicular que derivó en la muerte de Armand durante una picada nocturna. Ambas continúan inhabilitadas para conducir.

El pedido para trabajar se suma a una causa que todavía atraviesa instancias clave. La tercera audiencia preliminar fue reprogramada para el 18 de febrero de 2026, a las 9, y se realizará de manera presencial. El tribunal explicó la postergación en su agenda cargada y en la necesidad de seguir depurando la prueba ofrecida por las partes, conforme al artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense.

En las audiencias preparatorias realizadas en octubre, el clima fue tenso. En la segunda, celebrada el 28 de ese mes, la defensa de Alvite denunció un presunto ocultamiento de prueba durante la instrucción y volvió a cuestionar el accionar del fiscal de la UFI 12, Fernando Padován. También se definió gran parte del listado de testigos y se rechazó el pedido para citar a Padován al debate oral.

Desde la querella, en tanto, los familiares de Armand reiteraron su reclamo para que el proceso avance sin demoras y que la próxima audiencia permita fijar, finalmente, la fecha del juicio oral.