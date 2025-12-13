María Becerra sorprendió con un musical en cinco actos en River: un show 360° y varios invitados

María Becerra regresó el pasado viernes 12 de diciembre a River un año después y se convirtió en la primera mujer argentina en dar tres shows agotados en el estadio Monumental. Este sábado hará su segundo concierto allí, pero el detalle más impactante de la propuesta es que lleva la ficción que construyó para su álbum reciente, Quimera, a una especie de musical de cinco actos, los primeros cuatro de los personajes del disco y el último donde aparece la cantante.

La apuesta visual del show es uno de los elementos más destacados porque María eligió crear un escenario circular en el centro del estadio con un cubo de pantallas por encima que no solo hicieron más cercana la experiencia para los espectadores, si no que también apoyaba esa ficción que se iba construyendo en escena. La artista, los diferentes vestuarios, tanto de ella como de los bailarines, las coreografías, los músicos y la capacidad vocal de María, también sumaron a una experiencia sumamente disfrutable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Obvio que ella cuenta con un público fanático, mayoritariamente femenino y sub 30, y una parte importante de chiques y comunidad queer que hubieran estado más que satisfechos con solo escuchar las canciones de su ídola, pero el espectáculo cobró valor, también, como experiencia artística en sí misma.

Hubo invitados, algunos esperables, como Tiago PZK, Paulo Londra, Taichu y Rei otros más sorprendentes, como el caso de Abel Pintos y Ariel Pucheta de Ráfaga.

Quimera, el musical

El primer acto fue el de su alter ego Shanina y su apuesta por el animé. Ese fue uno de los vestuarios más sofisticados de la artista y donde las pantallas intervenidas como si fueran comics sumaron intensidad a la apuesta.

“Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor que no se acaba”: Shakira encendió Vélez con un reencuentro inolvidable



Comenzó con “Ramen para dos” y Paulo Londra se subió al escenario para formar parte de un comienzo muy arriba del show. La artista completó su trilogía (con “Infinitos como el mar” y “Hasta que me enamoro”), sumo una versión desgarradora de “Ojalá” y también cantó “Cuando hacemos el amor”.

El segundo acto fue para su personaje Maite, una adolescente en edad escolar, abandonada por su padre. El bloque más dramático. Allí se sumó Abel Pintos para interpretar una versión de “Recuerdo que nunca existió”. Luego interpretó “Corazón vacío” y “Mi debilidad”, y el cierre del bloque fue coronado con la participación de Tiago PZK en “Entre nosotros”.

Tras tanto dolor, fue el momento más arriba con la entrada de su personaje Gladys y una escena familiar barrial, que habrá recordado a más de uno una Navidad con los parientes. Con una estética de cena popular cuyos colores la vinculaban a la foto de Marcos López “Asado en Mendiolaza”, que a la vez reinterpreta “La última cena”.

Una ocurrencia muy divertida de este acto fue que los que estaban en la mesa festiva eran los propios familiares de María y Ariel Pucheta de Ráfaga interpretó a una especie de novio tóxico. Los músicos hicieron juntos “Mentirosa”, el clásico de la banda de cumbia y luego siguieron con “Adiós”.

Cuando entró Jojo en escena, montada en un vestuario BDSM y sobre un escorpión, fue el momento más sensual de la noche. Ese fue el bloque donde sonó “Hace calor” y entró el modo antro a la fiesta.

Para el último acto, María sería ella misma, vestida de blanco y cantó “Pierdo la cabeza” con Taichu y el cierre quedó en manos de una actuación íntima junto a su pareja, J Rei, con quien cantó “Mi amor”.

Cada uno de los alter egos de QUIMERA fue presentado por una voz en off a cargo de Gabriel Rolón, quien se encargó de narrar y unificar los distintos arcos emocionales del universo hasta desembocar en la faceta más íntima de la artista.

Este sábado, Maria regresará al Monumental para completar su seguidilla de dos shows 360°, alcanzando su cuarto River Plate para reafirmarse como la única artista mujer argentina en conquistar este hito.

