Últimos lanzamientos: María Becerra, Arquero, Bob Dylan, Il Quentin, J4mes y Tomás Otero

Maria Becerra anuncia su nuevo álbum "Quimera"

El esperado álbum de María Becerra saldrá la luz el 20 de noviembre, y lanzó "JOJO", el primer capítulo de una trilogía conceptual dedicada a uno de sus personajes más provocadores.

En este nuevo proyecto, la artista argentina se sumerge en distintos alter egos que encarnan emociones, estilos y universos propios, construyendo una narrativa artística que ya comenzó a desplegarse en sus lanzamientos anteriores. JoJo es el tercer alter ego que presenta oficialmente y su llegada coincide con la cuenta regresiva hacia los dos shows 360° que ofrecerá Maria el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate.

JOJO encarna la sensualidad, la dominación y el poder ardiente. Magnética, atrevida y nocturna, es una figura que no necesita gritar para hacerse notar. La canción que lleva su nombre es su carta de presentación: un track con producido por XROSS junto a Maria, quien desde hace tiempo también se involucra activamente en la producción de su música.

Il Quentin lanzó “Avantgarde”

ill Quentin presentó Avantgarde, una nueva fase en su evolución artística: una mixtape cruda, directa y vanguardista donde el trap es punto de partida. A lo largo de 15 tracks, el artista argentino explora el deseo, el vacío y la búsqueda de algo real en medio del ruido. Con la producción general de Leston y la participación de Dayvan, 0-600, Elaiyah, Quinibill, Oubial, MartinLeib, Ezeq, Jacob, Sa!koro, JoshuJoshu, Enzocerobulto y más, Avantgarde refleja la fuerza colectiva de una escena en expansión.

J4mes presenta “En otr4 vida me conocí??”

J4MES presenta su primer disco de estudio EN OTR4 VIDA ME CONOCÍ?? grabado en MD Creative Hub, con una propuesta sonora introspectiva y a la vez expansiva, entre sintetizadores, texturas electrónicas y panoramas de corte futurista.

Cuenta con colaboraciones de Seven Kayne, Iván Armesto, D3llano, Facundo Majdalani, Womar, Turde y c n d, y marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista.

Además, J4MES anuncia su primera gira nacional:

Rosario – 8 de noviembre

Córdoba – 9 de noviembre

Festival Xtreme (Viedma) – 15 de noviembre



Arquero lanza su tercer disco de estudio: “La Biblia de Neón”

La Biblia de Neón es el tercer álbum de estudio del artista hispano-- uruguayo Arquero. El título remite a la novela póstuma del escritor John Kennedy Toole.

Su disco presenta 10 canciones en la que explora su lado menos luminoso: su educación en un colegio cristiano (y la consiguiente aversión hacia lo religioso), los excesos, el consumo de sustancias y la necesidad constante de romper con lo establecido.

“La Biblia de Neón” es también un regreso a los orígenes del artista: al rock pesado que sonaba en sus auriculares mientras grababa sus primeros rapeos; al flamenco de su infancia en Sevilla; al sonido de los antros en la madrugada.

Es su primer trabajo producido casi en su totalidad en Buenos Aires, ciudad en la que actualmente reside, con la participación de SANCHO, Luciano Vicchi (ARG), los uruguayos Lauta Eme y JT, y Jovencito Fuksbrauner (ESP), además de las colaboraciones con Nero Lvigi (Perú) y Miguelichi López (España).

Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963 de Bob Dylan

Through The Open Window cuenta la historia del surgimiento y la maduración de Dylan como compositor e intérprete, desde Minnesota hasta la bohemia de Greenwich Village a principios de la década de 1960. La colección incluye raras tomas descartadas de Columbia Records, grabaciones realizadas en fechas de clubes, en pequeñas reuniones informales, en apartamentos de amigos, y en sesiones de improvisación en lugares de reunión de músicos desaparecidos hace mucho tiempo.

El boxset es un relato único de los primeros años de Dylan, cuando perfeccionó su talento y transformó canciones folclóricas tradicionales y bocetos líricos en algunas de sus mejores y más duraderas canciones, incluidas "Blowin' in the Wind" y "The Times They Are A-Changin'".



Concluye con una grabación inédita, en su totalidad, del histórico concierto de Dylan en el Carnegie Hall el 26 de octubre de 1963. Una culminación del excepcional ascenso temprano de Dylan, ese concierto también marcó el final del comienzo de la larga carrera de Dylan.

El conjunto de 8 CD Deluxe incluye 139 pistas: 48 actuaciones nunca antes lanzadas, así como 38 cortes súper raros, además de un libro de tapa dura con extensas notas de Sean Wilentz y más de 100 fotografías raras. Las ediciones destacadas de 2CD y 4LP incluyen 42 pistas.

Tomás Otero lanzó Emotions Revealed

Otero se posiciona como uno de los DJs y productores argentinos más prometedores: su nuevo single, “Emotions Revealed”, fue lanzado a través de Simulate, sello del reconocido artista inglés Massano. Fuertemente emocional, empuja a la pista de baile desde un sonido introspectivo.

Massano, referente global del techno melódico, encabezó escenarios de festivales como Coachella, Tomorrowland, Ultra, Creamfields y Sphere Las Vegas. Trabajó con Anyma,

CamelPhat, Stephan Bodzin y Jem Cooke, y firmó remixes para nada menos que Depeche Mode, The Chemical Brothers, Röyksopp y Vintage Culture. Comenzó a probar los tracks de Otero en sus shows alrededor del mundo -llegando incluso a reproducirlos en el afterparty oficial de la Fórmula 1 en Montreal, Canadá-, y al ver la excitante respuesta de la gente, decidió convocar al joven nacido en Buenos Aires a lanzar este nuevo track a través de su discográfica. Emotions Revealed marca un adelanto de lo que se viene en la carrera de Otero.

