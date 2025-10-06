Lanzamientos: Ricky Martin reversiona su “A medio vivir”, Manza presenta EP y Bob Dylan suma material de colección

Manza

Manza (aka Mariano Esain) estrenó MNZ en vivo BCN24, un disco grabado durante la gira que hizo el año pasado por España. Se trata de una selección de seis canciones que fueron parte de un concierto publicado como sesión en el canal de YouTube de La Casa de la Hormiga.

El repertorio incluye dos versiones en vivo de su disco solista Inventario (Grandes Éxitos, Diario de Viajes), tres de Valle de Muñecas (1000 Kilómetros, Días de Suerte, Gotas en la Frente), y una del disco FlopaManzaMinimal (Dejadez). Este lanzamiento llega de la mano de Fuego Amigo Discos y cuenta con el arte de tapa de Pablo Font.

Ricky Martín con Carín Leon “A medio vivir”

"A Medio Vivir", uno de los mayores éxitos de Ricky Martin, renace en una versión interpretada junto al mexicano Carín León. El single, acompañado de su video musical, ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Latin.

Ricky y Carín transmiten con profunda emoción la poderosa letra compuesta por el cantautor venezolano Franco De Vita, inspirada en el desconsuelo y la soledad que deja la pérdida de un gran amor.

Este estreno marca el inicio de un nuevo proyecto musical del ganador de múltiples GRAMMY ® y Latin GRAMMY®, quien además se prepara para continuar con su exitosa gira internacional Ricky Martin Live.

Natalia Lafourcade anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo, “La Cometierra”

Natalia Lafourcade anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo, “La Cometierra”, una poderosa e inesperada incursión en el rap y el spoken word que abre un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista, coproducida por Cheche Alara y mezclada por Michael H. Brauer.

Lafourcade apuesta por una base de tintes urbanos para narrar la historia de una niña con el don de encontrar a los desaparecidos. La canción trasciende el formato musical: es un manifiesto social anclado a la tierra y a las raíces, un grito necesario frente a la violencia que atraviesa a nuestras comunidades.

“La Cometierra” es el tema principal de la nueva serie original de Prime Video, inspirada en la aclamada novela homónima de Dolores Reyes. La producción retrata a un grupo de niños en México que, frente a una realidad marcada por la violencia machista y las desapariciones, descubren en los dones sobrenaturales de una de las niñas, una herramienta para sanar y resistir.

Natalia comparte: “En la canción me gusta mencionar aspectos de la historia y crear un puente con las realidades que hoy en día vivimos y miramos, mismas que desde hace muchos años nos generan frustración y quiebres profundos en nuestros tejidos sociales. Me gusta que en esta historia se aborda la fuerza de un poder, un don que en el proceso de abrazarlo e integrarlo a su vida, la protagonista logra ayudar a muchas personas. Hay historias terribles y a la vez siempre una esperanza de que algo cambie”.

“Siento que la canción resalta la importancia de hacer la conexión con nuestras causas y dones para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos. Habla de valores, habla de realidades y de la fuerza interna. De cuidar nuestras comunidades y fortalecer la tribu. En lo personal comulgo con este tipo de valores. Sembrar nuestra semilla y cuidar sus raíces. Es un mensaje importante en estos tiempos. El sernos leales, el respetarnos y respetar la vida”, continúa Natalia.

Esta canción se realizó en constante colaboración con Mónica Herrera, guionista de la serie y en la producción con el reconocido Cheche Alara además del trabajo en conjunto con Elier Contreras, programador y cocreador del mundo sonoro.

Pablo Alborán y Luan Santana



Pablo Alborán une fuerzas con el popular artista brasileño Luan Santana en esta interpretación conjunta de "¿Qué tal te va?'" nuevo adelanto de KM0, el próximo álbum del artista malagueño.

KM0 es el séptimo álbum de estudio e incluye canciones; emocionantes, sinceras y orgánicas. Un repertorio en el que el artista explora nuevos terrenos, asumiendo de nuevo, no solo la autoría de todas sus canciones, si no también la producción y arreglos de la mayoría del álbum.

Tobika lanzó “Mi China”

Tobika, el artista que fusiona géneros urbanos con sonidos de raíz folclórica, presenta su nuevo single “Mi China”. Con la melancolía de un amor de la juventud, en el que a través de los sonidos autóctonos se refleja la tierra, el agua, la calidez y un atardecer inolvidable.

La presentación en vivo de “Mi China” fue durante la apertura del show de Beéle en Movistar Arena. Meses atrás, Tobika había compartido en redes que soñaba con telonear a uno de sus referentes y mencionó en tono irónico que se retiraría si lo lograba, ya que era algo impensado para él. Hoy, ese deseo se convirtió en realidad: el artista abrió el show y llevó al escenario toda la potencia de su performance.

TOBIKA es el proyecto artístico de Tobías Nahuel Sielicki, músico porteño de 19 años oriundo de Villa Urquiza. Su obra parte del folklore argentino y latinoamericano —chacarera, zamba, ritmos autóctonos— y los enlaza con el pulso urbano del presente.

Monolink presenta "The beauty of it all"



Conformado por diez canciones originales, es el tercer trabajo de estudio del productor, cantante, compositor y multiinstrumentista alemán. The Beauty Of It All propone un viaje profundamente personal, atravesado por la introspección, la textura y la sutileza.



El productor y multiinstrumentista alemán Steffen Linck, más conocido como Monolink, presenta su tercer álbum de estudio, The beauty of it all. Compuesto en gran parte en un retiro del mundo exterior, The Beauty Of It All no se enfoca en el espectáculo, sino en explorar la tensión entre la alegría y el dolor, la memoria y el movimiento, la quietud y el cambio. Más que un concepto cerrado, se presenta como una serie de monólogos internos traducidos en sonido.

Si su debut Amniotic (2018) presentó una fusión fluida entre lo orgánico y lo electrónico, y Under Darkening Skies (2021) amplió esa visión con tintes más oscuros y cinematográficos, The Beauty Of It All aparece como una síntesis depurada y un momento de claridad. Menos enfocado en la escala, más en la resonancia. Más que nada, un disco honesto.

Bob Dylan lanza el volumen 18 de la serie Bootleg: Through The Open Window



Columbia Records y Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, lanzarán el volumen 18 de la serie Bootleg de Bob Dylan: Through The Open Window, 1956-1963 el 31 de octubre de 2025.

Through The Open Window cuenta la historia del surgimiento y la maduración de Dylan como compositor e intérprete, desde Minnesota hasta la bohemia de Greenwich Village a principios de la década de 1960. Llegando en medio de un resurgimiento global en el aprecio por Dylan, la colección incluye raras tomas descartadas de Columbia Records, grabaciones realizadas en fechas de clubes, en pequeñas reuniones informales, en departamentos de amigos, y en sesiones de improvisación en lugares de reunión de músicos desaparecidos hace mucho tiempo. Muchas de las grabaciones son extremadamente raras; otros nunca se han presentado de ninguna forma.

La caja es un relato único de los primeros años de Dylan, cuando perfeccionó su talento y transformó canciones folclóricas tradicionales y bocetos líricos en algunas de sus mejores y más duraderas canciones, incluidas "Blowin' in the Wind" y "The Times They Are A-Changin'". Concluye con una grabación inédita, en su totalidad, del histórico concierto de Dylan en el Carnegie Hall el 26 de octubre de 1963. Una culminación del excepcional ascenso temprano de Dylan, ese concierto también marcó el final del comienzo de la larga carrera de Dylan.

Reybruja presenta "Gustar y ofender"

Reybruja presentó Gustar y ofender su primer álbum largo y comienzan su gira por diversos lugares de Argentina y Uruguay: Caba, Zárate, Bahía Blanca, Montevideo, Rosario y en marzo del 2026 en el Lollapalooza.

La banda de rock nacional argentino marca un hito en su ascenso y corona un vertiginoso recorrido de dos años de shows donde su público le terminó de dar sentido a estas canciones que la banda presenta en todas las plataformas digitales. GUSTAR Y OFENDER fue producido por Mauro De Tommaso, grabado en El Mejor Estudio por Javier Caso, Augusto Flores, Manuel Gattoni y Panda Elliot, y mezclado y masterizado por Santiago De Simone (7AMmixing).

A casi dos años de su primer show, la banda suma una numerosa lista de presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos de la Provincia: más de 80 shows en diversos escenarios del under local, de los cuales más de 50 fueron solo en el 2024. En 2023 lanzaron su primer material de estudio, SUPERESTRELLAS DEL BARRIO, un EP de 5 canciones que desde lo sonoro y lo conceptual dejan muy en claro la dirección en la que se mueve la banda: un revival del rock nacional como se lo conoció hasta los ‘00, letras potentes y guiños que de algún modo homenajean esas influencias que no buscan imitar pero que naturalmente invocan y representan. Reybruja es: Enzo Lupo (voz), Juan Manuel Fombella (guitarra y voz), Lautaro Satalino (guitarra), Andrés Human (bajo), Sergio Peluso (batería) y Rodrigo Martini (teclados).

