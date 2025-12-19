Especialistas informáticos alertaron sobre una enorme filtración de datos de ciudadanos argentinos, un hackeo que tildan como el mayor de la historia en nuestro país, que habría conseguido información de organismos como ANSES, ARCA, Propiedad Automotor e importantes empresas de telefonía celular. Dicha información pertenecía a la base de datos de una compañía llamada Work Management, antes llamada SudamericaData, y que según denuncian habría trabajado "para fuerzas policiales".

La filtración

El sitio especializado Daily Dark Web fue quien dio la noticia este jueves 18 de diciembre, contando que la persona que publicó los datos de lo ocurrido afirmó que su intención es exponer al dueño de Work Management.

Javier Smaldone, administrador de sistemas y programador, se encargó de compartir la publicación original y explicar el hecho en una serie de posteos que subió a su cuenta oficial de X. El experto comenzó escribiendo: “Filtran datos de la empresa trucha SudamericaData (que fue cerrada en 2023 pero siguió operando):

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

- “Bases de datos ANSES (emails, teléfonos, SALARIOS y EMPLEADORES, más de 176.000.000 de registros)”.

- “Bases de datos de teléfonos celulares (Claro, Movistar y Personal, más de 100.000.000 de registros)”.

- “Base de datos de ARCA (más de 60.000.000 de registros)”.

- “Base de datos de la DNRPA (más de 75.000.000 de registros)”.

- “Bases de datos de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales”.

Javier Smaldone explicando lo que ocurrió con Sudamericadata

Smaldone agregó: “¿Qué significa? Cualquiera puede saber quién es tu empleador, cuánto cobrás, qué autos tenés y cuál es tu número de teléfono. Antes, solo lo podían saber un puñado de delincuentes. Ahora se filtró públicamente”. Y luego agregó: “Informar sobre una filtración de datos no es filtrar datos. La filtración se produjo, se entere la Justicia o no. Aunque no se hubiera producido la filtración, esos datos estaban en manos de privados, sin ningún control”. Para cerrar, afirmando: "No va a pasar nada, como siempre".

Caption

El experto remarcó que “en el foro donde publicaron la filtración usaron el nombre y la ‘cara’ de Ariel ‘Wata’ Waissbein, director de la Agencia de Ciberseguridad de la SIDE”, pero deformando el rostro como si fuera un payaso.

Smaldone revelando a quién usaron como "usuario" para postear la denuncia

Por su parte, el periodista y programador Maximiliano Firtman, escribió en su cuenta de X: “Grave filtración de datos. Ciberdelincuentes publicaron en la Dark Web una filtración de 1000 GB con info de argentinos. Hay datos actualizados al 25 de noviembre. La mayor filtración de datos personales del país. Sueldos, teléfonos, direcciones, vehículos, emails y más”.

Posteo de Maximiliano Firtman

El sitio Infobae consultó el tema con fuentes del Gobierno, que le aseguraron que no se vulneró la seguridad de ningún sitio oficial y toda la información guardada está completamente protegida.

En su página oficial, Work Management explica a sus posibles clientes el servicio que ofrece: “Si estás buscando una herramienta confiable y precisa para acceder a información de toda la República Argentina, has llegado al lugar indicado. Nuestro sistema te permite consultar millones de datos públicos, recopilados y procesados a partir de documentos oficiales del país. Desde la localización de personas hasta la gestión de cobranzas, ofrecemos una solución integral para quienes necesitan información detallada y actualizada”.

Smaldone reivindicando sus denuncias contra SudamericaData

Smaldone afirma que hace más de 4 años viene denunciando lo que ocurre con esta compañía, y cita uno de sus tuits de 2021, donde se lee: “¿Por qué la Policía Federal Argentina busca datos de los ciudadanos usando los servicios del sitio SudamericaData? (dominio registrado a nombre de Mario Ares)?”. Y luego agrega: “Así que al tal Mario Fernando Ares lo echaron de la AFIP precisamente por echar mano a bases de datos. Linda la fuente de la Policía Federal Argentina”.

Smaldone cuestionando a Mario Ares

La denuncia en el programa de Carlos Pagni

En el ciclo de Carlos Pagni en LN+, en 2022 el periodista Francisco Olivera había señalado que "estas bases de datos empiezan en un exempleado del Estado, de algún organismo sensible. Por ejemplo, hay un gran proveedor que se llama SudamericaData que es proveedor de la Policía Federal. Fue fundado por un exAfip, por alguien que trabajó en la AFIP, Mario Ares, y lo usa el propio Gobierno”.

Smaldone hablando de la Policia Federal y sus vínculos con SudamericaData

En ese momento, Smaldone denunció en su cuenta de X: “La Policía Federal hasta pone por escrito que usa el servicio (pago) de este tipo que afanó bases de datos de AFIP, y que se dedica al negocio de vender datos personales. Total normalidad, Sabina Frederic. Nada que mirar, Agencia de Acceso a la Información Pública. Siga, siga...”.

HM/HB