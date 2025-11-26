Reino Unido: filtración revela margen fiscal récord y alzas de impuestos

La canciller de Hacienda, Rachel Reeves, amplió su margen fiscal a £22.000 millones (US$29.000 millones) desde £9.900 millones en marzo, dijo el organismo de control presupuestario oficial, en un análisis publicado antes de su discurso por error.

Esta cifra de margen de maniobra es la mayor que se ha alcanzado en un plan de gasto británico desde marzo de 2022 y superó con creces la estimación mediana de £15.000 millones de los bancos encuestados por Bloomberg. Esta métrica clave se publicó como parte de una publicación anticipada sin precedentes del análisis presupuestario de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por sus siglas en inglés).

Reino Unido planea cobrar un “impuesto turístico” de 1 euro diario a los extranjeros se alojen en Londres

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Confirmando la autenticidad del comunicado, la OBR afirmó que el enlace a sus pronósticos se publicó en su sitio web “demasiado pronto”. Se disculpó por el error y anunció que había iniciado una investigación.

Si bien el margen fiscal fue mayor de lo esperado, el crecimiento se revisó a la baja en todas las previsiones para reflejar una menor productividad.

Estos efectos fueron compensados por el impacto de una mayor inflación y un mayor crecimiento salarial en las finanzas públicas.

Otras medidas evidentes del documento filtrado fueron un impuesto adicional sobre las viviendas valoradas en £2 millones o más, y un aumento de los impuestos sobre la propiedad y los ingresos de ahorro en 2 puntos porcentuales.

Las contribuciones a las pensiones superiores a £20.000 ya no estarán exentas de las contribuciones al seguro nacional, según el documento, mientras que los umbrales de las contribuciones del empleador se congelarán durante tres años a partir de 2028-29.

The Telegraph comparó el ajuste de Milei con la “troika” y dijo que las reformas británicas parecen “débiles”

Además, el gobierno introducirá un cargo basado en el kilometraje para los vehículos eléctricos a partir de 2028. La congelación del impuesto al combustible se renovará hasta septiembre de 2026.

Se reducirán las provisiones para el impuesto de sociedades, lo que supondrá una recaudación de £1.500 millones.

GZ