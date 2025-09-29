Reino Unido endurece su política migratoria tras cifras récord de inmigración

Lucas Luchilo, profesor de Historia Latinoamericana y especialista en Ciencia Política, explicó en diálogo con Canal E cómo el Reino Unido intenta frenar la inmigración tras alcanzar cifras históricas en 2023.

Las cifras detrás del cambio migratorio

“El gobierno británico está haciendo un esfuerzo para reducir la inmigración, que sigue estando mucho más alta que en 2019, pero menos que en 2023”, explicó Luchilo, destacando que, aunque los números han comenzado a bajar, aún se mantienen por encima de los niveles prepandemia.

El analista recordó que “en 2016, el Brexit estuvo impulsado en parte por el rechazo a la inmigración”, pero paradójicamente, en lugar de disminuir, esta aumentó en los años siguientes. “En 2009 había un saldo migratorio del orden de los 220.000 inmigrantes. En 2023 eso llegó a 906.000. Se cuadruplicó en unos pocos años”, enfatizó el experto.

Este crecimiento exponencial motivó al gobierno conservador, primero con Boris Johnson y luego bajo el liderazgo actual, a intentar frenar la tendencia. Sin embargo, Luchilo reconoció que “hay factores que impulsan el mantenimiento de un núcleo alto de inmigrantes”, lo que complica la reducción definitiva.

El foco en la migración ilegal y los nuevos requisitos

Uno de los ejes de preocupación es el aumento de la inmigración ilegal, que tiene dos rutas principales: personas que ingresan legalmente pero se quedan más allá de su visa, y quienes cruzan el Canal de la Mancha. “En el último mes hubo un acuerdo entre Francia y el Reino Unido para devolver inmigrantes a Francia y, a cambio, recibir solicitantes de asilo con vínculos con Gran Bretaña”, detalló el entrevistado.

Sobre ese convenio, fue claro: “Justamente la noticia es que se empezó a cumplir. Es un compromiso difícil”, subrayó, agregando que también contempla “la persecución criminal de las organizaciones que canalizan el flujo de inmigrantes ilegales”.

Consultado sobre las expectativas, Luchilo explicó que “el gobierno británico adoptó una serie de medidas que en principio deberían contribuir a que baje la inmigración”, y remarcó los criterios del sistema migratorio británico: necesidad laboral y nivel educativo.

En ese sentido, comparó las políticas migratorias recientes: “En el gobierno Boris Johnson se bajó el requisito educativo. En el gobierno laborista se sube el requisito educativo”, sentenció. Esto implica que seguirán ingresando inmigrantes, pero con mayores exigencias de formación.

Finalmente, advirtió que mientras el gobierno laborista busca reducir la inmigración de manera progresiva, “la oposición de la derecha radical le reclama medidas más drásticas”.

