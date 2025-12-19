Ezequiel Vega: “Tuvimos un año bastante positivo, sobre todo para las bolsas norteamericanas”

En diálogo con Canal E, Ezequiel Vega, analista de mercados internacionales, realizó un balance del desempeño de las principales bolsas del mundo y anticipó los factores clave que marcarán el rumbo financiero en 2026.

En el tramo final del año, los mercados financieros muestran un saldo mayormente favorable. Así lo señaló Vega al repasar el comportamiento de las bolsas globales. “Tuvimos un año bastante positivo, sobre todo para las bolsas norteamericanas”, afirmó, destacando el desempeño del S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell 2000.

El analista subrayó que el buen clima no fue exclusivo de Estados Unidos. “También vimos un buen desempeño de las bolsas europeas y asiáticas”, explicó, lo que permitió cerrar 2025 con rentabilidad generalizada en renta variable. Sin embargo, advirtió que el escenario hacia 2026 incorpora nuevos interrogantes vinculados a la tecnología.

Inteligencia artificial, tasas e inflación

Uno de los focos de atención del mercado es la inteligencia artificial. “Algunos analistas advierten que podríamos estar ante una burbuja de la inteligencia artificial”, señaló Vega, aunque aclaró que, por ahora, los fundamentos acompañan. “Grandes empresas como Nvidia y Tesla están dando buenos resultados trimestrales”, sostuvo.

Otro factor determinante son las tasas de interés. El dato de inflación en Estados Unidos, por debajo del 3%, abrió nuevamente el debate sobre los recortes de la FED. “Para 2026 se estima un solo recorte de 25 puntos básicos”, explicó, aunque remarcó que Donald Trump impulsa una baja más agresiva. El objetivo de fondo, según detalló, sigue siendo claro: “La meta es llegar a una inflación en torno al 2%, el promedio histórico de Estados Unidos”.

Geopolítica, dólar y activos refugio

El contexto internacional también suma volatilidad. Conflictos como Rusia-Ucrania o Medio Oriente pueden impactar en los commodities. “Esto puede repercutir en el precio del petróleo”, anticipó, con posibles subas del crudo en el corto plazo.

En América Latina, el dólar muestra un comportamiento dispar. “Varias monedas se están devaluando frente al dólar”, indicó, y en el caso argentino precisó: “Este año tenemos una devaluación del 40% y una inflación interanual del 30%”. Aun así, resaltó el buen desempeño exportador y proyectó “un buen 2026 para Argentina en exportaciones, sobre todo en energía y minería”.

Finalmente, el gran protagonista del año fue el oro. “El oro tuvo un crecimiento superior al 40% en lo que va del año”, afirmó, y explicó que los bancos centrales lo eligen como refugio ante la pérdida de fuerza del dólar. “Cuando el dólar pierde valor, el oro vuelve a tomar protagonismo”, concluyó.

