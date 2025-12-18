Federico Glustein: “La banda cambiaria es perjudicial para una economía tan volátil”

En diálogo con Canal E, Federico Glustein, economista, advirtió que bajar la inflación por debajo del 2% mensual será un desafío estructural si no se controla la inercia de precios .

“Me parece muy optimista la frase del Presidente Javier Milei diciendo que para fin de año se esperaba una inflación con un cero adelante”, afirmó, y explicó que la dinámica actual de precios no acompaña ese escenario.

El economista remarcó que en Argentina existe una relación directa entre tipo de cambio e inflación. “Hay un tradeoff entre tipo de cambio e inflación, porque muchos bienes y servicios están dolarizados”, sostuvo, y agregó que incluso productos no transables ajustan por expectativas cambiarias. En ese contexto, advirtió que “es muy difícil anclar la expectativa inflacionaria cuando desde hace seis meses la inflación está en torno al 2% mensual”.

Inflación persistente y problemas de expectativas

Glustein repasó la evolución reciente del IPC y puso en duda los cálculos oficiales. “Con un 2,5% en enero no terminás con un 6% anual ni de casualidad”, aseguró, al señalar que diciembre podría cerrar entre 2,5% y 2,7%. Para el economista, el principal problema es la inercia inflacionaria. “Lo primero que hay que empezar a cortar es la inercia”, enfatizó.

Si bien reconoció que algunos precios seguirán subiendo por factores estacionales, como la carne, aclaró que “no es el nivel general de precios lo que mueve el avispero, sino algunos bienes puntuales”. La clave, explicó, es lograr que el aumento de la demanda no se traslade automáticamente a precios.

En ese sentido, propuso dos caminos: “Una forma es bajando impuestos y la otra es abriendo la competencia a otros actores”. Glustein destacó que la rentabilidad en Argentina es elevada en comparación internacional y que “si cortás eso con competencia y una baja de impuestos, podés controlar el precio final”.

Dólar, bandas y riesgo de espiralización

Consultado sobre el esquema cambiario, el economista fue crítico. “La banda cambiaria es bastante perjudicial para el nivel de volatilidad que tiene la economía argentina”, afirmó. Según explicó, cuando el mercado espera intervenciones, el dólar tiende a ubicarse cerca del techo de la banda.

Glustein alertó sobre un riesgo concreto: “El peligro es que una vez que lo subiste al techo de la banda, no lo puedas bajar más”. En ese escenario, el Gobierno se vería obligado a cambiar el esquema. Además, advirtió sobre una dinámica peligrosa: “La inflación va a tender a mover al dólar y el dólar, en una segunda ronda, va a mover la inflación”.

Para evitar una espiralización, sostuvo que el objetivo central debe ser controlar el IPC general. “Paso uno: controlar el nivel del IPC y evitar que los servicios suban muy por encima de la inflación”, concluyó, señalando que educación y otros rubros ya se acomodaron a la nueva realidad de precios.

