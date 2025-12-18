Ganadería en alza: suben los precios de la hacienda y la carne presiona la inflación

En diálogo con Canal E, Antonella Semadeni, economista de FADA, analizó los datos del Monitor Ganadero de noviembre y explicó por qué la suba de la hacienda ya se siente con fuerza en el mostrador.

El sector ganadero atraviesa uno de sus mejores momentos productivos de los últimos años. “Seguimos viendo que el sector atraviesa un contexto muy favorable para lo que es la producción ganadera”, afirmó Semadeni, al destacar el impacto positivo de las lluvias, la mejora del perfil hídrico y el optimismo de mediano plazo que impulsa decisiones de inversión.

Según explicó, los incentivos económicos son claros. “Hay interés en agregar kilos, mejorar rendimientos y ganar eficiencia”, señaló. Un indicador clave es la relación novillito-maíz: “Tocó un máximo de 16,3 kilos, el más alto de los últimos diez años”, impulsado por la baja del maíz y la suba del precio de la hacienda.

Hacienda en fuerte suba y traslado al mostrador

Los precios de la hacienda muestran incrementos muy superiores a la inflación. “El ternero aumentó 18% en un solo mes y acumula una suba del 86% interanual”, detalló Semadeni. Algo similar ocurre con el novillito, que “subió 12,4% en diciembre”, y con las terneras, que “volvieron a aumentar un 9,1%”.

Este fenómeno responde a una fase de retención de animales. “Estamos viendo una fase de retención que genera un gran crecimiento en los precios de la hacienda en pie”, explicó la economista, advirtiendo que ese aumento ya impacta en el consumidor. “Luego se trasladan al precio del mostrador, al asado en la carnicería”, remarcó.

El impacto inflacionario es concreto. “De la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, medio punto se explica por el precio de la carne”, señaló Semadeni, al precisar que “la carne aumentó 7% en noviembre”. Además, aclaró que aún existe rezago: “Todavía debería trasladarse una parte de esos aumentos”.

Límites del consumo y señales de alerta

Sin embargo, la suba de precios plantea un desafío. “La pregunta es hasta qué punto pueden trasladarse esos precios y hasta qué punto los consumidores los convalidan”, advirtió. Si ese traslado no se completa, “empieza a haber problemas en la cadena de pagos y en los distintos eslabones”, alertó.

Respecto a la exportación de hacienda en pie, Semadeni fue clara: “No se ha visto un impacto significativo”, ya que los efectos suelen demorar varios meses. Aun así, aclaró que “los aumentos actuales están muy por encima de lo que debería ser la estacionalidad”.

En el plano externo, el foco está puesto en China. “El 70% de las exportaciones de carne van a China”, recordó, y advirtió que posibles restricciones podrían afectar al sector. “El 20 de enero vamos a tener novedades”, anticipó.

Sobre el acuerdo Unión Europea–Mercosur, la economista señaló un obstáculo clave: “El problema principal es Francia”, país que concentra un gran peso poblacional dentro del bloque. Aun así, subrayó: “Sería muy beneficioso y estaría bueno que avance, sobre todo para la agroindustria”.

