Carlos Etchepare: “Estamos frente a un récord productivo, pero con beneficios muy escasos para los productores”

En diálogo con Canal E, Carlos Etchepare, periodista especialista en agro, afirmó que la Argentina se encamina a una cosecha récord, aunque advirtió que los productores enfrentan precios bajos, altos costos y una fuerte incertidumbre política.

“Todo indica que estamos frente a la posibilidad de una cosecha récord, fundamentalmente por las cuestiones climáticas”, comentó el entrevistado. Según detalló, el trigo ya se perfila por encima de los 27 millones de toneladas, un volumen sin precedentes, mientras que el girasol rondaría los 6 millones y la cebada otros 6 millones.

De cara a la cosecha gruesa, el analista aclaró que aún hay variables abiertas, pero las proyecciones son alentadoras: “en el caso del maíz tendríamos 61 millones de toneladas y en soja una cosecha similar a la de este año”. Sin embargo, remarcó que el verdadero problema no está en la producción, sino en el contexto económico.

Precios bajos, logística colapsada y márgenes mínimos

Etchepare subrayó que los precios internacionales no acompañan el volumen cosechado. “Hoy el trigo se está pagando alrededor de 165 dólares para el productor, un precio históricamente bajo”, señaló, lejos de los 200 o 210 dólares que el mercado esperaba. La causa principal es la sobreoferta global, con países como Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Canadá y Australia volcando grandes volúmenes al mercado.

A nivel interno, la situación se agrava por la falta de infraestructura. “Una cosecha récord significa un enorme movimiento logístico y la Argentina no tiene caminos, puertos ni almacenaje adecuados”, advirtió. Estos déficits encarecen los costos y terminan descontándose del precio que recibe el productor. El resultado es claro: “estamos frente a un récord productivo, pero con beneficios muy escasos para los productores”.

Dólares adelantados, reglas cambiantes y más incertidumbre

Consultado por el esquema cambiario y la baja de retenciones, Etchepare fue contundente. “Son medidas que van en el sentido correcto, pero lo que generan es mucha incertidumbre por la improvisación”, afirmó. Según explicó, los cambios permanentes en las reglas de juego hacen que el sector actúe con extrema prudencia.

Sobre el ingreso récord de divisas, aclaró quién fue el principal beneficiado: “El gran beneficiado fue el Gobierno, que recibió casi 7 mil millones de dólares en 72 horas”. Ese ingreso, sostuvo, tuvo un costo: “los productores resignaron parte de sus ingresos y solo recibieron la mitad del beneficio”.

Además, alertó sobre el impacto futuro: “no se multiplicó la producción, se adelantaron los ingresos, y eso se va a sentir en 2026”. En ese contexto, muchos productores dudan entre vender ahora o esperar nuevos anuncios.

Finalmente, sobre el acuerdo Unión Europea–Mercosur, Etchepare fue escéptico. “Con las protestas en Bruselas, me da la sensación de que el acuerdo no se va a firmar en el corto plazo”, concluyó.

