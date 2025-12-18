Juan Sánchez y la gobernanza clave: fútbol, transporte y finanzas bajo la lupa

La discusión sobre gobernanza volvió al centro del debate regional. Para Juan Sánchez, economista uruguayo, en diálogo con Canal E, los problemas estructurales de países como Uruguay y Argentina no pasan solo por la falta de recursos, sino por cómo se regulan y administran sectores clave.

“Uno es el fútbol, que es tan gráfico el ejemplo y es tan actual que vale la pena mencionarlo”, señaló, al recordar la intervención en el fútbol uruguayo impulsada tras recomendaciones de la FIFA. Según explicó, esa decisión cambió radicalmente los ingresos del sector:

“Hoy está cobrando cerca de 70 millones de dólares, más de tres veces lo que cobraba antes”, un resultado que atribuyó directamente a mejores reglas y controles. Para Sánchez, el caso es claro: “Es una demostración muy clara de cómo juega la buena regulación y la mejor gobernanza”.

Transporte público: regulación, lobbies y transparencia

El segundo eje fue el transporte, un tema que, según Sánchez, expone con crudeza la falta de instituciones regulatorias sólidas. “No hay una unidad reguladora del transporte”, advirtió, y explicó que esa ausencia abre la puerta a conflictos de interés. “El regulado interactúa con el regulador de una forma que incide y tiene intereses cruzados”, remarcó.

Ante ese escenario, el economista insistió en la necesidad de reglas claras: “Que haya audiencias públicas, transparencia e independencia técnica”, subrayó, y pidió evaluaciones profundas antes de avanzar con megaproyectos. Para Sánchez, no se trata de elegir una única solución, sino de comparar tecnologías: “Lo mejor que puede hacer el gobierno es comparar y usar la mejor para cada tramo”.

En ese marco, defendió los sistemas multimodales y las tecnologías limpias. “El tren aéreo es una tecnología con propulsión eléctrica y neumática”, explicó, destacando su eficiencia frente a buses eléctricos pesados. “El peso muerto que trasladás es tres veces menor”, afirmó, como argumento técnico clave.

Inversión, deuda y uso de recursos

El último punto fue el financiamiento. Sánchez recordó que ya existen préstamos aprobados, pero puso el foco en cómo se utilizan. “La clave no es la plata que te presta un organismo multilateral”, sostuvo, y fue tajante: “La gracia no está en que el Estado se endeude”.

En su visión, las iniciativas público-privadas permiten repartir riesgos y evitar errores del pasado. “Si los recursos son bien aplicados son bienvenidos, cuando no son bien aplicados no los necesitás”, resumió, comparando la experiencia uruguaya con la argentina. Para Sánchez, el dilema no es cuánto se pide prestado, sino*para qué y cómo.

