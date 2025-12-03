Coria Lahoz: “Este país no se ha comportando como lo dice el manual de economía en los últimos veinte años”

El economista, Eduardo Coria Lahoz, habló con Canal E y analizó la situación del Banco Central ante la imposibilidad de acumular reservas, también se refirió a que el peso empieza a perder credibilidad e hizo hincapié en la demanda de dólares que se espera para el periodo de vacaciones.

“El principal problema que hoy tiene la Argentina es que no tiene reservas”, aseveró Eduardo Coria Lahoz. También explicó que, con un PBI cercano a 600.000 millones de dólares, “un país debería tener reservas por no menos de 80 o 100.000 millones”.

En qué monto se posicionan las reservas del Banco Central

Pero la situación es mucho más grave: “En la actualidad tenemos reservas negativas, estamos 2.000 millones por debajo y si no contamos los aportes del Fondo Monetario Internacional, esas reservas negativas suben a 16.000 millones de dólares”.

En ese contexto, Lahoz afirmó que el peso pierde significatividad: “Es una moneda que no tiene respaldo”. Sobre la propuesta de Cavallo de levantar el cepo, sostuvo que la observación conceptual es correcta, pero no aplicable de inmediato: “Argentina debería caminar hacia un proceso en el cual estas reservas deberían ser similares a la del resto de los países del mundo, pero hay que ver de dónde viene Argentina”.

La emisión de pesos y el impacto inmediato en la inflación

Asimismo, planteó que para comprar dólares se necesitan pesos, lo que puede disparar la inflación: “Si vos ahora tenés el doble de pesos, eso te va a generar un proceso inflacionario enorme”.

Por eso, el entrevistado remarcó que el país no puede acumular reservas acelerando la emisión, como recomiendan los manuales económicos: “Este país no es normal, no se ha estado comportando como lo dice el manual de economía en los últimos diez o veinte años”.

En cuanto al régimen cambiario, comentó que el tipo de cambio argentino está ligado a la falta de reservas: “Si los argentinos deciden irse de vacaciones todos juntos a Brasil o a Miami, van a tener que aumentar la demanda de dólares y al no haber dólares, eso hace que se te dispare el precio”.