Celeste Sánchez: “En diciembre todo es gasto, no es como otro mes en el que podés recortar”

Diciembre es, históricamente, el mes más complejo para las finanzas personales. Fiestas, compromisos sociales, pagos acumulados y un calendario que no siempre coincide con el momento en que entra el dinero hacen que la organización sea más necesaria que nunca.

Así lo explicó Celeste Sánchez durante una entrevista en Canal E, donde remarcó que “lo primero es la organización” como punto de partida para gastar menos.

Según la especialista, a diferencia de otros meses, diciembre no permite demasiados recortes. “La realidad es que no, en diciembre todo es gasto, todo lo queremos hacer o a veces son obligaciones de las que no nos podemos escapar”, señaló, y advirtió que cuanto antes se planifique, mejores decisiones se pueden tomar sobre el uso del dinero disponible.

El aguinaldo y la lista de pagos, las claves del orden

Uno de los ejes centrales del análisis fue el uso estratégico del aguinaldo. Sánchez subrayó que este ingreso extra no debe diluirse sin planificación: “Hace falta organizar qué es lo que se va a hacer con esa plata, si va a ser para pagar deudas, si va a ser para los gastos de las fiestas o para las vacaciones”.

Para lograrlo, recomendó una herramienta básica pero efectiva: “Lo ideal es hacer un listado de todas las cosas que todavía nos restan pagar”. Ese relevamiento debe incluir tanto los gastos fijos como los extraordinarios, y contrastarse con los ingresos reales disponibles. “Esa cuenta idealmente debería darnos cero”, explicó, aclarando que incluso llegar justos es preferible a acumular atrasos que luego generan intereses.

La periodista también puso el foco en quienes trabajan de manera informal o independiente, con ingresos que llegan a lo largo del mes. “Puede ser que vos todavía te quede por recibir ingresos, además del aguinaldo”, señaló, lo que obliga a pensar la administración del dinero de una forma distinta a la de quien cobra un salario fijo en una sola fecha.

Vencimientos, tarjetas y salarios que no alcanzan

En un contexto donde los salarios aún no recuperan el poder adquisitivo perdido, Sánchez advirtió que el sistema de pagos sigue pensado para otra realidad. “El mundo sigue estando organizado para pagar todo del 1 al 10”, afirmó, aunque reconoció que esa lógica ya no coincide con la forma en que muchos trabajadores cobran hoy.

Por eso, insistió en adaptar la gestión financiera a la forma real en que entra el dinero. “No podemos administrar ingresos que llegan durante todo el mes de la misma forma que quien cobra un solo sueldo del 1 al 5”, explicó, y alertó que no hacerlo suele derivar en recargos y mora evitables.

Entre las soluciones prácticas, destacó la posibilidad de modificar vencimientos. “Hay bancos que lo tienen en el home banking directamente la opción”, indicó sobre el cambio de fecha de cierre de las tarjetas. La razón es simple: “Capaz vos sabés que nunca cobrás el 2 o el 3, y para cuando te llega tu sueldo ya le estás debiendo días de intereses a la tarjeta”.

En definitiva, diciembre exige planificación fina y decisiones conscientes. Para Sánchez, la clave no es gastar menos a cualquier costo, sino gastar mejor y con previsión.

