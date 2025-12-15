Enrique Hernández: “La industria del entretenimiento ha ido creciendo pese a que México no tendrá crecimiento económico”

La industria del entretenimiento en México atraviesa un momento de expansión que contrasta con la desaceleración económica general del país. Así lo afirmó Enrique Hernández, en diálogo con Canal E, periodista especializado, quien sostuvo que “la industria del entretenimiento ha ido creciendo pese a que en México este año no tendrá crecimiento económico, es decir, a lo mucho crecerá a 0,4%”.

Según detalló, los grandes conciertos internacionales han generado cifras millonarias en derrama económica. “Los conciertos de Oasis generaron al menos 200 millones de dólares de derrama económica sólo en la Ciudad de México”, explicó. A esto se suman “las dos presentaciones de Shakira en Ciudad de México, que han dejado ventas por al menos 178 millones de dólares”, y los shows de Bad Bunny, que “están dejando una derrama de al menos 177 millones de dólares”.

Para Hernández, estos eventos consolidan al entretenimiento como “un motor de la capital del país”, acompañado también por bandas regionales y festivales urbanos que dinamizan el consumo.

Desaceleración, inversión y desafíos estructurales

Al analizar el estancamiento económico, Hernández fue claro: “la desaceleración ha sido porque Pemex y la industria de la construcción han tenido decrecimientos”. En ese sentido, advirtió que “no ha habido inversión por parte del gobierno que impulse este sector económico”, lo que afecta al crecimiento general.

Respecto al debate por los aranceles con Estados Unidos, relativizó su impacto: “vamos a cerrar este año con exportaciones récord, de alrededor de 666 mil millones de dólares”, afirmó, señalando que “el tema de aranceles no ha tenido efecto en la industria en general”, salvo casos puntuales como el acero o el sector automotriz.

El principal problema, según el periodista, es interno. “Muchos empresarios mexicanos no tienen la confianza de invertir en el gobierno”, sostuvo, en contraste con la inversión extranjera directa, que “ha alcanzado al menos 44 mil millones de dólares, un nivel récord”.

Entretenimiento, turismo y proyección internacional

Hernández remarcó que el impacto económico va más allá de los conciertos. “México es sede de la Fórmula 1 durante prácticamente una semana, con una derrama cercana a los 1.400 millones de dólares”, explicó. Además, anticipó que el Mundial de Fútbol impulsará aún más la actividad: “se estima que moverá al menos 3.000 millones de dólares”.

En paralelo, el turismo extranjero también marca máximos históricos. “El turismo extranjero en México ha marcado un récord y ha venido creciendo con fortaleza”, indicó, destacando que “el turismo argentino ha crecido casi 15 o 16% este año”. Para Hernández, este fenómeno confirma que el entretenimiento y el turismo se han convertido en pilares clave para sostener la economía mexicana en tiempos de incertidumbre.



